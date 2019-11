«EM-krangelen» fortsetter: - Jeg vil dit

Det aller, aller mest tyder på at Didrik Tønseth (28) får lov til å reise til Portugal for å løpe 10 kilometer i EM i terrengløp neste søndag.

Det betyr i så fall at han må stå over verdenscuphelga i langrenn i Lillehammer.

Selv om landslagstrener Eirik Myhr Nossum spiller hard i offentligheten, er det mye som tyder på at det er en god del spill med i bildet.

Tønseth kom inn til 4.-plass på lørdagens 15 kilometer klassisk i minitouren. Byåsen-løperen ble straffet for å ligge litt lenge i rygg på svensken Calle Halfvarsson.

Likevel mener Tønseth at han har prestert nok til å bli tatt i betraktning til Tour de Ski uavhengig av om han stiller i Lillehammer eller ikke.

Han vant tremila der sist år.

– Jeg er tredje beste nordmann her i dag, og det skal holde for å få gå Tour de Ski. Da blir det Portugal-tur. Jeg vil dit jeg, sa Tønseth til pressen etter lørdagens løp.

Les også Tønseth klar til å trosse landslagstrener Nossum

Gode kort

Uansett får vi ikke noe svar før etter søndagens jaktstart over 15 kilometer i fri teknikk.

– Det kan skje mye i morgen. Vi får ta det etter løpet da. Dere får høre med Nossum, sa Tønseth.

Han mener å sitte med gode kort på hånden.

– Helst burde jeg nok ha gått litt fortere i dag. Men så lenge jeg er topp fem av nordmennene, så bør det være godt nok. Nossum har sine argument. Det dukker opp nye hver dag, smilte Tønseth.

Tønseth er helt enig i at landslagstreneren stiller krav til ham. Nossum selv kunne ikke love noe etter klassiskløpet som ble vunnet av finnen Iivo Niskanen foran Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen.

– Han har lagt inn en god søknad. Jeg er rimelig trygg på at han kommer til å kvalifisere seg til Tour de Ski. Det har mindre å si om han er kvalifisert til Tour de ski eller ikke. Det har mer med det lenger fram i tid å gjøre på lange distanser.

Hvis Nossum hadde bestemt er Tønseth uansett med på Lillehammer.

– Men jeg vet at han har veldig lyst til å dra til Portugal. Per i dag har jeg et veldig ønske om at han stiller i Lillehammer, og så får vi ta en evaluering søndag.

Les også Johannes Høsflot Klæbo kom på pallen etter en sterk prestasjon

Insisterer

– Du setter ikke ned foten om han insisterer?

– Neeei. Men det skal dras fram bedre argumenter enn har «lyst» til å løpe i Portugal.

Nossum ser også argumenter for en tur til Lisboas hovedstad midt i langrennssesongen:

– Jeg vet at han er motivert for det, og jeg vet at han synes at han responderer godt på løpeøktene. Det er mest den motivasjonsbiten. Han gambler virkelig med VM-plassene om han gjør dette i de kommende mesterskapene.

Nossum sier også at uansett må Tønseth klarere dette med lagkameratene.

– Signaleffekt uten å ta det med dem hadde vært veldig dårlig. Hvis vi lander på at han får dra, så må han ta det med resten av laget.

Også Nossum synes det er litt stas at Didrik Tønseth har vist såpass gode løperegenskaper at han er kvalifisert og tatt ut til mesterskapet i Portugal.

Lagkamerat Johannes Høsflot Klæbo sier «god tur» til Portugal.

– Hvis han har lyst til reise til Lisboa, så skal han absolutt få reise dit for min del. Det hadde vært veldig morsomt å se hvordan det hadde gått. Det blir spennende å følge med om han drar dit.

(©NTB)