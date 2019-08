Eman Markovic klar for Start

- Sportslig sett tror jeg dette er det beste for meg. Start er en veldig god klubb, så det var ikke noe vanskelig valg, sier Markovic

Nettavisen meldte tidligere i sommer at Norges U20-landslagsspiller Eman Markovic var blitt enig med bosniske Zrinjski Mostar om å avslutte kontrakten.

Nå bekrefter Obos-ligaklubben Start at 20-åringen har sluttet seg til Kristiansand-klubben.

- Sportslig sett tror jeg dette er det beste for meg. Start er en veldig god klubb, så det var ikke noe vanskelig valg, sier Markovic til klubbens hjemmesider.

Starts sportslige leder Tor-Kristian Karlsen er godt fornøyd med å få på plass den offensive midtbanespilleren.

- Eman er en spiller vi har fulgt lenge, og han er en av de mest spennende offensive spillerne vi har i Norge. Han har vært fast på aldersbestemte landslag siden han var 15 år, og han var senest på banen i alle Norges kamper i U20 VM. Det at han nå velger å skrive under en langtidsavtale med Start er noe vi er veldig glade for, sier Karlsen.

20-åringen står bokført med 46 landskamper for aldersbestemte landslag.

Start ligger for øyeblikket på tredjeplass i Obosligaen.