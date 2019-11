Emery: – Xhaka kan være ferdig i Arsenal

Inntil nylig var Granit Xhaka kaptein for Arsenal. Nå kan sveitserens tid i London-klubben være over.

27-åringen har falt i unåde etter at gestikulerte hissig mot Arsenal-supporterne, dro av seg trøya og sa noen lite hyggelige gloser da han ble byttet ut hjemme mot Crystal Palace for to uker siden.

Hendelsen medførte at manager Unai Emery fratok Xhaka kapteinsbindet, og siden da har midtbanespilleren vært utelatt fra lagets kamptropp.

Nå åpner Emery opp for at sveitseren er ferdig i klubben.

– Vi har bruk for en spiller som Granit Xhaka, men jeg vet ikke om han kommer til å spille igjen. Jeg vet ikke om han er innstilt på å hjelpe oss og fortsatt forsvare Arsenal-drakta, sier Arsenal-manageren.

Xhaka kan tidligst bli solgt når overgangsvinduet åpner i januar. Fra Palace-hendelsen og fram til 1. januar spiller Arsenal 14 kamper.

Få dager etter hendelsen beklaget Xhaka oppførselen sin, som har fått Arsenal-supporterne til å rase. Sveitseren hevdet at han hadde nådd kokepunktet etter stygg hets.

– Folk har sagt ting som «vi skal brekke beina dine», «vi skal drepe kona di» og «håper datteren din får kreft». Det hisset meg opp, og jeg nådde kokepunktet da jeg følte publikums avvisning. I den situasjonen lot jeg meg rive med og reagerte på en måte som viste manglende respekt for alle som støtter klubben, laget og meg med positiv energi, forklarte Xhaka.

27-åringen har kontrakt med klubben fram til sommeren 2023. Han meldte overgang fra Borussia Mönchengladbach i 2016.

(©NTB)