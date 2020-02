Emery om Arsenal-jobben: – Jeg hadde trengt mer tid

Unai Emery sier at han fikk for liten tid til å gjøre Arsenal om til en toppklubb igjen.

Emery fikk 18 måneder i Nord-London, men det var ikke nok, ifølge spanjolen. Suksessen han hadde hatt i spanske Sevilla og franske PSG uteble.

– Arsenal hadde hatt en dalende kurve i to år da jeg kom dit, er han sitert på i bladet France Football.

Han minner om at han tok klubben til finalen i europaligaen der det ble 1-4-tap for Chelsea og at de også endte på 5.-plass i serien.

– Da hadde vi egentlig alt i våre hender, men vi rotet det til. Vi mistet våre fire kapteiner (Laurent) Koscielny, (Petr) Cech, (Aaron) Ramsey og (Nacho) Monreal. Vi savnet dem voldsomt. Noen av de såkalte stjernespillerne hadde heller ikke riktig holdning og ba om mer enn de var villig til å gi. Jeg hadde trengt mer tid for å bygge det nye Arsenal jeg hadde håpet å bygge.

Emery fikk til slutt sparken i november 2019 etter sju kamper på rad uten seier.

Unai Emery er for tiden uten noen managerjobb.

