Emil Bergquist Pedersen (16) vant Fortnite-VM - kan dele 26 millioner kroner med sin makker

16-åringen, som spilte på lag med østerrikske «Aqua», gikk helt til topps i Fortnite-VM. Duoen kan dermed ta med seg rundt 26 millioner kroner hjem.

16-åringen har imponert stort i VM for spillet som har tatt verden med storm, og lørdag nådde han mest sannsynlig sitt karrierehøydepunkt.

Pedersen, som kvalifiserte seg til mesterskapet med østerrikske «Aqua» som makker, steg opp på annenplass etter runde fem, og de to maktet å holde seg der frem til siste spillebrett.

Etter en dramatisk sisterunde tok de imidlertid over ledelsen og reddet seieren i siste sekund.

Pedersen, med alias «Nyhrox», og «Aqua» fikk ingen god start på lørdagens finale, men avsluttet svært sterkt. Finalen gikk over seks runder, der Pedersen og lagkameraten vant de tre siste rundene. Det sørget for en kruttsterk opphenting som til slutt var nok til å sikre en dramatisk seier med ett enkelt poeng.

Seieren gir dem en solid pengepremie på tre millioner dollar, som gir over 26 millioner norske kroner.

Finalen ble sendt direkte på både YouTube og Twitch, der den ble fulgt av flere hundre tusen seere.

Søndag er det igjen norske vinnersjanser i Fortnite-VM når norske Martin «MrSavage» Foss Andersen og Endre «Endretta» Byre deltar i solo-turneringen. Også her sitter førsteplassen igjen med tre millioner dollar.

VERDENSMESTER: Norske Emil Bergquist (16) gikk til topps i Fortnite-VM lørdag. Foto: Skjermdump Twitch

I spillet Fortnite blir spillere sluppet ut fra en buss på et stort spillebrett. Spillebrettet blir innskrumpet mer og mer for hver runde for at spillerne skal tvinges å møte hverandre, og spillernes mål er å eliminere hverandre samtidig som de har muligheten til å bygge trapper, vegger og tak underveis.

Man kan spille både solo, i par og i lag, og det er i par Pedersen, med alias «Nyhrox», har hevdet seg i VM.