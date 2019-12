Emil Bohinen trener med Sheffield United

Det bekrefter Lars Bohinen til The Athletic.

- Han trener faktisk med Sheffield United i dag (mandag). Han kommer til å være der frem til fredag, sier Lars Bohinen til det engelske nettstedet.

The Athletic skriver at Emil Bohinen har startet et ukelangt treningsopphold med den engelske klubben. Den 20 år gamle Stabæk-spilleren blir dermed i klubben frem til fredag i et forsøk på å imponere manager Chris Wilder såpass at det kan ende med noe mer.

Bohinen skal være på radaren til flere engelske klubber, og også Brighton skal ha hatt følere ut for midtbanespilleren.

- Jeg har kun hørt (om interessen fra Brighton) gjennom hans agent. Han sa det har vært litt kontakt, men han har ikke mottatt noen invitasjon ennå. Jeg antar at det kan kommer til å komme. Jeg vet det har vært en belgisk klubb, samt noen norske klubber som har vært interesserte også, sier Lars Bohinen.

Hans sønn scoret fire må på 28 ligakamper for Stabæk denne sesongen. Han ble tatt opp i A-lagsstallen i 2017 og har ett år igjen av kontrakten med klubben.

Lars Bohinen karakteriserer sønnen slik.

- Han er ingen stor gutt, og ganske tynn. Han beveger seg bra, har rask ballbehandling og har god spilleforståelse. Han har en god venstrefot, forteller han og trekker videre fram pasningene til Stabæk-spilleren.

- Han kan også passere spillere med ballen i beina. Defensivt har han forbedret seg mye de siste 12 månedene, noe som kanskje har vært det viktigste for ham å utvikle.