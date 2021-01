Emil Iversen suveren i spurten om NM-gullet

Emil Iversen lekte seg på oppløpet da det ble spurtoppgjør på 30-kilometeren med skibytte i NM i Granåsen. Pål Golberg og Sjur Røthe fulgte på seierspallen.

Simen Hegstad Krüger og Røthe satte stor fart på sisterunden og sprengte det som i store deler av løpet var et samlet tetfelt. Spurteren Emil Iversen bet seg fast. På oppløpet var det ingen tvil.

– Det er stort for meg å vinne i dag. At jeg klarer å bite meg fast og akkurat være med over toppen. Siste kilometeren er knallbra. Jeg vet jo at jeg er bra i spurt og er mannen å slå, men det er deilig når jeg klarer det, sa Iversen til NRK.

Fra skibrudd til bronse

I kampen om sølvet kom Golberg seg forbi Røthe. Krüger tok fjerdeplassen. Røthe kjempet seg tilbake etter å ha knekt skien etter 7 kilometer av klassiskdelen.

Rennet var avgjørende for hvem som får gå distanserennene i VM. Golberg meldte seg for alvor på i den kampen, mens en løper som Johannes Høsflot Klæbo ikke klarte å holde følge hele veien inn.

Golberg selv sa til NRK at han ikke vet om søndagens prestasjon er så sterk som medaljevaløren tilsa.

– Det blir spennende å få måle krefter med de beste i verden og, sa Golberg.

Samlet felt lenge

Det ble varslet høy fart tidlig på søndagens tremil med skibytte, men etter en jevn åpning på klassiskdelen, var det heller ingen som klarte å skaffe seg en tidlig luke med skøyteski på beina.

En løper som Hans Christer Holund forsøkte å sprenge feltet, men på siste måling før mål var fortsatt hele 20 løpere samlet i tet.

Holund slet med en vond nakke og var usikker til start.

Tønseth skuffet – tror landslaget ryker

For flere løpere var dette siste sjanse til å melde seg på i kampen om en plass i VM-troppen. For Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth ble det en skuffende dag.

Martin Johnsrud Sundby hang med til siste runde, men var ikke med i kampen om topplassene helt til slutt. Han ble nummer

Tønseth sa til NRK at han tror landslagsplassen ryker.

– Ja, de har ikke behov for sånne 25.-plasser, sa Tønseth.

