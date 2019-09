Emil Meek nærmer seg ny kamp - det kan bli hans siste i UFC

UFC-nordmannens statistikk er ført opp med rød skrift på UFC-president Dana White sin kontorvegg.

OSLO/KØBENHAVN (Nettavisen): Mens Jack Hermansson forbereder seg til hovedkampen på helgens UFC-stevne i København, er det stille rundt hans lagkamerat på Frontline Academy, Emil Meek.

Det er imidlertid bare et spørsmål om tid før også Meek er tilbake i UFCs oktagon, skal man tro hovedpersonen selv.

- Jeg kommer med heftige nyheter i løpet av to til tre uker, forteller Meek til Nettavisen.

UFC-sjefen viste frem kontoret

Den kommende kampen blir den siste på nordmannens gjeldende UFC-kontrakt, og han er trolig avhengig av en god prestasjon for å sikre seg ny kontrakt med verdens største MMA-organisasjon.

Imponerer han den mektige UFC-sjefen Dana White og hans matchmakere, er det likevel håp om et lengre opphold på verdens største MMA-scene.

NÆRMER SEG NY KAMP: Emil Meek håper å gå ny UFC-kamp i USA i slutten av året. Foto: Håkon Jørgensen / Valhalla Sport

White, som etter oppkjøpet av UFC i 2016 er god for i underkant av fem milliarder kroner, viste nylig frem sine sine luksuriøse kontorlokaler i Las Vegas da BarStool Sports var på besøk.

På en av veggene i det gigantiske lokalet er det listet opp en rekke fightere som har én kamp igjen på sin gjeldende kontrakt. De av dem som står bokført med flere tap enn seirer i UFC, ligger dårligst an og står markert med rød skrift - en av dem er norske Emil Meek.

- Alle disse er på den siste kampen på kontrakten sin, så vi må bestemme om vi skal beholde dem eller la dem gå, sier White når han viser frem veggen.

Meek-manager: - Ikke «vinn eller forsvinn»

Emil Meeks manager Per Meland avviser likevel at de føler det er vinn eller forsvinn for Meek i UFC i neste kamp.

- Nei, det viktigste er at han går en god og underholdende kamp. Det kommer helt an på motstanderen. Med samme type motstander og samme utfall som forrige gang, kan det nok være vanskelig, men Emil har den typen personlighet som UFC er på jakt etter. Jeg tror jo at de vil gjøre alt de kan for å beholde Emil, men det er klart at han må levere. Det viktigste er at han går en god kamp, sier Meland til Nettavisen.

Meek kom inn i UFC med voldsom blest rundt seg etter å ha slått ut fryktede Rousimar Palhares og fulgte opp med poengseier mot Jordan Mein i Toronto i desember 2016.

Siden har han tapt mot nåværende tittelholder i weltervekt, Kamaru Usman, og polske Bartosz Fabinski. I begge kampene slet Meek med brytingen til motstanderne.

- Hvor fokusert er dere på å finne en motstander som står bedre til Emil enn motstanderne i de to siste kampene har vist seg å gjøre?

- Det er ikke så lett. Det var ikke mange som hadde trodd at Fabinski skulle bryte. Men vi har fokusert veldig mye på bryting den siste tiden. Vi har hentet over veldig gode brytere. Senest nå for noen uker siden var en svensk-iransk bryter (Babak Nejaad) i Norge og trente med Emil. Jeg tror det skal bli vanskelig å holde Emil inntil buret i tre runder denne gangen, sier Meland.

FØR DEBUTEN: Emil Meek hilser på Dana White under en pressekonferanse i Toronto før sin UFC-debut mot Jordan Mein. Foto: Skjermdump YouTube

Vil ha USA-kamp i starten av desember

Manageren legger ikke skjul på at førsteprioritet er å få til en ny kamp i USA. Meek uttrykte stor misnøye med opplegget rundt stevnet han sist deltok på i Hamburg.

- Det er USA vi sikter på. Vi er ganske proaktive med å foreslå både motstander og sted når Emil nærmer seg å være klar for kamp. Det vil jo variere, ut fra hvordan weltervektbildet ser ut, sier Meland.

Han trekker fram Mike Perry og Thiago Alves som drømmemotstandere for Meek, men avslører samtidig at han har en mistanke om at UFC ønsket å hente inn nordmannen som motstander for Gunnar Nelson i København nylig.

Islendingen skulle i utgangspunktet møte Thiago Alves, men brasilianeren måtte trekke seg på grunn av sykdom.

- Jeg er i løpende kontakt med UFC-matchmaker Sean Shelby, og vi fikk nylig en forespørsel om Emil er klar. Jeg regner med at det var snakk om en kamp på kort varsel i København. Det skjedde rett etter at Alves ble skadet. Da ga jeg beskjed om at Emil er klar i slutten november eller starten av desember. De er veldig ivrige på å få Emil tilbake igjen, men han har vært litt uheldig med skader, sier Meland, som er klar på at Meek kan slå hvem som helst i weltervektdivisjonen.

Dersom Meek skal få oppfylt ønsket om å konkurrere i USA i slutten av november eller starten av desember, er stevnet i Washington DC 7. desember og stevnet i Las Vegas 14. desember de aktuelle alternativene.

Nettavisen er denne uken på plass i København, hvor vi følger Jack Hermansson og hans vei mot møtet med Jared Cannonier lørdag.