Emil Meek og Andriane Lafayette Skentos venter barn

- Ord kan ikke beskrive hvor takknemlig og glad jeg er for at du skal bli moren til barnet vårt, sier kampsportstjernen.

UFC-fighter Emil Meek og samboeren Andriane Lafayette Skentos venter barn.

Det bekrefter MMA-utøveren i sosiale medier torsdag.

- Jeg elsker deg med hele mitt hjerte, og ord kan ikke beskrive hvor takknemlig og glad jeg er for at du skal bli moren til barnet vårt, skriver Meek blant annet.

Paret har vært sammen siden november 2017.

Meek er for tiden aktuell for ny kamp i UFCs oktagon. Han møter nemlig australske Jake Matthews i New Zealand 22. februar.

Kampen er den siste på Meeks nåværende UFC-kontrakt, og med seier vil han ha gode muligheter for å forlenge oppholdet i verdens største MMA-organisasjon.

VENTER BARN: Emil Meek og Andriana Lafayette. Foto: Privat

Nordmannen har vunnet én og tapt to kamper etter at han signerte for UFC i 2016. Totalt har Meek ni seirer og fire tap i sin MMA-karriere.

Motstander Matthews står bokført med 15-4 i sin karriere - 8-4 i UFC.