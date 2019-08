Emmanuel Frimpong (27) går i strupen på Samir Nasri (32)

De tidligere Arsenal-spillerne klarte aldri å skvære opp etter intense krangler.

- Jeg synes han var en mobber, at han ikke skjønte sitt ansvar som en seniorspiller som burde hjelpe de yngre spillerne. Jeg fant nylig ut at han fremdeles spiller. Han er i Anderlecht, så jeg håper han har forandret seg som menneske og at han i Anderlecht behandler mennesker annerledes. For ut fra slik jeg kjenne han, så var han ikke en god person.

Sitatet tilhører tidligere Arsenal-spiller Emmanuel Frimpong, som til The Athletic forteller at han aldri vil tilgi Samir Nasri for det han mener var mobbing og dårlig oppførsel.

- Jeg har alltid hatt stor respekt for seniorspillere. Du kan spørre Aaron Ramsey, du kan spørre Jack Wilshere. Jeg var aldri respektløs mot noen. Men for meg, sannheten er at jeg aldri likte Nasri og det vil jeg heller aldri gjøre. Om han hadde gitt meg fem milliarder dollar ville jeg ikke likt han, forteller 27-åringen som nylig takket for seg på fotballbanen etter lang tid med skader og klubbytter.

Slaktet Frimpong

Krangelen mellom de to kamphanene ble synlig for allmennheten i 2011 da Nasri spilte for Manchester City og Frimpong fremdeles var i Arsenal. Spillerne havnet i en temperamentsfull krangel ute på banen, og alle forstod at dette var to mennesker som ikke likte hverandre. Bråket stammet dog fra enda tidligere.

ARSENAL: Emmanuel Frimpong spilte i Arsenal fra 2011 til 2014. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Som lagkamerater i Arsenal minnes Frimpong særlig én episode som får det til å koke innvendig hos han. Han var bare 19 år og ble utvist etter to gule kort i en kamp mot Liverpool. Laget tapte 2-0 og i garderoben etterpå viste Nasri tydelig hva han mente. Der alle andre var respektfulle mot unggutten, viste franskmannen ingen nåde.

- Etter kampen kom alle inn i garderober og Arsene (Wenger, journ.anm) var stille. Naturligvis var han skuffet, men han var stille. Da reiste Nasri seg opp foran alle og sa at vi tapte kampen på grunn av meg. Jeg kan forstå det, men jeg tenkte at hvorfor ville noen - særlig ettersom dette bare var min andre kamp eller noe - hvorfor bille en proff gjøre det mot en ung gutt i et slikt øyeblikk?, forteller Frimpong.

Twitter-episode

Da Nasri senere samme år ble solgt til Manchester City og Jack Wilshere ønsket franskmannen lykke til på Twitter, så Frimpong sitt snitt til å ta tilbake. Han kommenterte med teksten «Pffffff, kom igjen Jack», tydelig misfornøyd med at noen kom med lykkeønskninger i retning av Nasri.

Kort tid etter mottok Frimpong en telefon fra en irritert Nasri.

- Det var Nasri i telefonen som truet meg. Jeg sa til han at jeg ikke er en av spillerne som er redd for han og hvis han ville ordne opp som mannfolk så kunne vi ordne opp som mannfolk, sier 27-åringen.

Frimpong minnes at han sa direkte til Nasri at han ikke likte han og at han ikke respekterte han.

- Masse bråk

Det var kort tid etter Twitter-episoden at krangelen ute på gressmatta skjedde. Arsenal møtte Manchester City i ligacupen og allerede i spillertunnelen konfronterte Nasri sin tidligere lagkamerat. Frimpong skal bare ha svart kort at de sees på banen.

På banen fortsatte krangelen mellom de to og Nasri skal blant annet ha uttalt at han kunne kjøpe Frimpong om han ønsket, med alle de pengene han hadde. På vei av banen etter kampslutt havnet de to tydelig i disputt og i tunnellen skal krangelen ha fortsatt.

- Ord ble utvekslet, men det var ingen slag. Det var masse bråk, sa en talsmann fra Arsenal til The Guardian etter episoden i 2011.

Åtte år senere har de to kranglefantene fremdeles ikke gjort opp, og skal vi tro Frimpongs uttalelser vil det heller aldri skje.

