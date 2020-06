Emosjonell Klopp måtte forlate Sky-intervju etter at gullet var i boks

Manager Jürgen Klopp kjempet mot tårene etter at Liverpool sikret seg seriegullet i Premier League tordsag kveld.

Manchester Citys 1-2-tap for Chelsea betydde slutten på tittelracet i Premier League, og Liverpool sikret seg dermed klubbens første ligatittel siden 1990.

En følelsesladet Jürgen Klopp fikk slite med å skjule hvor mye det betydde for ham da han ble intervjuet av Sky Sports etter at gullet var i boks torsdag kveld.

- Det er et stort øyeblikk. Jeg har ingen ord, for å være ærlig. Det er et så stort øyeblikk at jeg er fullstendig overveldet. Jeg hadde aldri trodd at det skulle føles slik, sa Klopp, mens tårene presset på såpass at han valgte å forlate intervjuet.

Tyskeren rakk imidlertid å takke spillerne før han måtte kaste inn håndkleet.

- Det er en utrolig prestasjon av spillerne. Det de har gjort de siste to-tre årene er eksepsjonelt. Det har vært en sann glede å lede dem, sa en emosjonell Klopp.





Slik reagerte spillerne i sosiale medier etter at gullet var i boks: