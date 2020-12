En av Norges fremste eksperter på idrettsjus: - Nok et forsøk fra norsk idrett på å «renvaske» en utøver

Reaksjonene er delte etter at Therese Johaug mottok Egebergs Ærespris.

For fredag morgen ble det bekreftet at den norske langrennsstjernen er blitt tildelt Egebergs Ærespris, norsk idretts kanskje høyeste utmerkelse.

Tildelingen skjer til tross for at dalsbygdingen tidligere har blitt utestengt for brudd på det internasjonale dopingreglementet.

- Enda et forsøk på å «renvaske» en utøver

Det vekker reaksjoner hos jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson, som allerede fra da Johaug ble nominert til prisen var kritisk til det hele.

For Mackenzie-Robinson kom det imidlertid ikke som noe sjokk at Johaug ble tildelt Egerbergs Ærespris fredag.

- Jeg ble ikke akkurat overrasket. Det har jo virket å være veldig viktig for juryen å gi henne prisen. Hele pristildeling kan på mange måter sees på som enda et forsøk fra norsk idrett på å «renvaske» en utøver som er dømt for doping, skriver han i en e-post til Nettavisen.



- Ikke mye til overs for juryens begrunnelse

Komiteen bak Egebergs Ærespris påpeker i begrunnelsen at Johaug ikke er dømt for å ha prøvd å jukse:

– Johaug er verken tiltalt eller dømt for forsøk på juks, hun er tiltalt og dømt for brudd på dopingreglementets krav til aktsomhet fra utøveren. Komiteen mener imidlertid at uaktsomheten alene ikke kan diskvalifisere Johaug som en god rollemodell, skrives det blant annet (se hele begrunnelsen nederst i artikkelen).



På spørsmål om hva Mackenzie-Robinson mener om begrunnelsen til juryen, er han ikke i tvil.

- En dopingdom bør ikke være forenelig med en ærespris når det er mer enn sportslige kriterier som vektlegges. Det burde være selvforklarende. Følgelig har jeg ikke mye til overs for juryens begrunnelse, skriver han.

- Er det å gi prisen til Johaug med på å svekke statusen til Egerbergs Ærespris?



- Absolutt. Hele kriteriet med å være god rollemodell for idrettens grunnverdier faller jo bort. Jeg er imidlertid vel så bekymret for hvilken signaleffekt pristildelingen har for antidopingarbeidet. Doping er trolig den største trusselen mot idrettens grunnverdier. Å velge da å gi en ærespris til en utøver som er dopingdømt sender uheldige signaler. Doping så lenge det ikke er med vilje ble plutselig ikke så farlig. Det hele er et «skudd» mot antidopingarbeidet og dens preventive effekt, er hans klare beskjed.



Skinstad: - Kunne ikke vært mer fortjent

Ikke alle er imidlertid helt enige med Mackenzie-Robinson, for TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad er av en helt annen oppfatning, og mener at det ikke kunne ha vært en mer fortjent prisvinner.

- Kunne ikke vært mer fortjent! Johaug er i alle instanser trodd på at dopingsaken ikke hadde noe med bevisst juks å gjøre, og da skal man selvsagt forholde seg til det. Det må være rom for menneskelige feil, også i idretten, og Johaug har sonet sin (riktige) straff, skriver Skinstad på Twitter.

Begrunnelsen

I sin begrunnelse skrev juryen følgende om Johaug:

- Johaug er alltid blid og positiv, og bidrar med sin kunnskap og kompetanse inn i den norske langrennssporten. Norges Skiforbund mener Johaug er et forbilde både nasjonalt og internasjonalt, samt at hun er en god ambassadør for skisporten generelt og langrennssporten spesielt. I tillegg er Johaug engasjert i ulike stiftelser som Vi-stiftelsen, Right to Play og Aktiv mot kreft.

- Johaug var utestengt fra all idrett i perioden 18. oktober 2016 til 19. april 2018 (18 måneder) grunnet brudd på dopingreglementet. Komiteen har vurdert sak og konklusjon fra CAS. Hvis Johaug hadde vært dømt for doping i betydningen av å ha forsøkt å jukse seg til bedre prestasjoner, ville hun ikke vært aktuell for Egebergs Ærespris. Johaug er imidlertid verken tiltalt eller dømt for forsøk på juks, hun er tiltalt og dømt for brudd på dopingreglementets krav til aktsomhet fra utøveren. Dette er et krav som må ligge på utøveren. Komiteen mener imidlertid at uaktsomheten alene ikke kan diskvalifisere Johaug som en god rollemodell. Det er avgjørende og prinsipiell forskjell på uaktsomhet og handling med forsett.

Jenta fra Dalsbygda var selv veldig fornøyd etter å ha mottatt prisen.

- Jeg blir jo veldig rørt når jeg står og hører på begrunnelsen. Det er en pris som kanskje er det aller største å få i norsk idrett, og en pris jeg setter utrolig stor pris på, sa Johaug da hun mottok hederen ifølge NTB.

