En gullsjalu Tarjei Bø klar for VM i skiskyting

Etter å ha blitt vraket til blandet stafett var det en meget motivert Tarjei Bø som møtte pressen foran VM-sprinten i skiskyting i Pokljuka fredag

– Sjalusien steg med gårsdagens gull. Jeg hadde veldig lyst på den miksstafetten, men nå er forventningene store foran morgendagen, sa eldstebror Bø under torsdagens digitale pressetreff.

Bø sier at alt må klaffe for at han blir den som trekker det lengste strået.

–Vi er alle fire favoritter på startstreken, og jeg vet at om jeg skal lykkes må alt klaffe. Det betyr minimum ni av ti treff.

Alle de fire nordmennene som stiller start har vunnet verdenscuprenn denne sesongen, og forventningene er store til de norske gutta. Tarjei Bø sier det er det beste laget han har vært en del av på 10 år. Han kaller det: «Den nye vinden»

– Før var det slik at vi hadde noen som var best i sporet, mens andre var bedre allround. Nå er alle komplette skiskyttere. Det er veldig kult å være en del av.

(©NTB)

