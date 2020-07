En kamps karantene for Dønnum etter dommeruttalelser

Vålerengas Aron Dønnum må stå en kamp etter å ha fått karantene for sine medieuttalelser om dommer Tom Harald Hagen etter kampen mot Aalesund 4. juli.

Han får dermed ikke spille i onsdagens kamp mot Haugesund.

«Disiplinærutvalget finner, som påtalenemnda, at det å uttale seg om at dommerens dømming i kampen er «maktsykt» og at dommerne «plukker seg ut spillere», er å anse som upassende uttalelser», skriver Norges Fotballforbund på sine hjemmesider.

Uttalelsene kom etter at Vålerenga og Aalesund hadde spilt uavgjort 2-2. Vålerenga måtte spille de siste 20 minuttene av kampen med ti mann etter at Sam Adekugbe angivelig hadde filmet seg til sitt andre gule kort.

Både Dønnum og trener Dag-Eilev Fagermo var tydelige på at dommeravgjørelsen var feil.

Dønnum har så langt startet samtlige kamper for Vålerenga denne sesongen.

