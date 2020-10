En kvinnes ydmykelse av FIS Council

15 mektige menn i styret til Det internasjonale skiforbundet (FIS) mistet plutselig all tillit til generalsekretæren Sarah Lewis (54). Etter mer enn 20 års tjeneste fikk den trofaste britiske tjeneren sparken med umiddelbar virkning. Det var, etter det jeg erfarer, mannens hevn for at Lewis selv utfordret og ville bli den nye presidenten i FIS.

Nyheten slo ned som en bombe forrige fredag.

FIS sendte da ut en kortfattet pressemelding der det stod følgende:

«Generalsekretær Sarah Lewis må slutte i FIS. Basert på total mistillit har et flertall i FIS Council (FIS-styret) besluttet at Sarah Lewis ikke lenger skal operere som generalsekretær for FIS».

Årsaken til mistilliten stod det ikke noe om.

Det er fritt frem for spekulasjoner.

Typisk FIS, som altfor ofte legger lokk på og ikke jobber spesielt demokratisk i styret. President Kasper foretrekker hemmelighold i stedet for åpenhet og tilgjengelighet.

Nå står hele skiverdenen igjen som et spørsmålstegn.

Hva skjedde?

Troverdigheten til kommunikasjonen til FIS blir ikke bedre med at «total mistillit» nå er strøket bort fra pressemeldingen som ble lagt ut på deres hjemmeside kort tid etter at Lewis ble tvunget til å forlate sin statusfylte jobb på en nedverdigende måte.

Men spørsmålet står igjen.

Hvorfor forsvant tilliten til Sarah Lewis så plutselig at hun fikk sparken på dagen? Etter totalt 24 år med hardt, lojalt arbeid i skisportens tjeneste.

Ifølge SVT-sporten i Sverige så ble Sarah Lewis stemt bort fra sin jobb med resultatet 15-1.

Mine kilder bekrefter også dette.

Bare én av 16 menn ville altså ha den britiske trotjeneren værende.

Jeg vet ikke hvem den mannen var, men håper at det er Norges representant i FIS-styret - Erik Røste.

Svaret kan bare komme ut gjennom en lekkasje. For Røste, akkurat som den svenske representanten Mats Årjes, har i intervjuer lagt lokk på saken og vist til at det er en «personalsak».

Røste og Norges Skiforbund. Norges Skiforbund, har de siste årene profilert seg for å få mer likestilling i vel så mye det internasjonale forbundet som i det nasjonale.

Sentralt plasserte kilder jeg har vært i kontakt med sies å være helt sjokkert over behandlingen av Lewis og måten FIS har kommunisert hennes avskjed på:

«Uverdig», «ydmykende», «provoserende», er ord jeg har hørt fra folk med god innsikt i FIS-styret.

Kasper gikk for langt, mener flere.

I en av mine tidligere kritiske blogger ønsket jeg at Kasper skulle gå av. Den skrev jeg før FIS-kongressen i det greske ferieparadiset Costa Navarino i 2018.

Håpet var også at FIS ville forynge og modernisere sitt aldrende styre. Gjerne med noen kvinner og gjerne med en sterk kvinne som leder, for eksempel Sarah Lewis...

Ifølge kilder skal Kasper ha spurt svenske funksjonærer i Åre hvem den uforskammede svenske bloggeren på Nettavisen var? Kjenner dere til Torbjörn Nordvall?

Det tar jeg på min plusskonto.

Kasper hadde utvilsomt fått med seg innholdet i teksten.

Kasper, som har sittet som president siden 1998 da landsmannen Marc Hodler etter 47 år forlot sin lederstilling, fikk fornyet tillit fra medlemslandene i 2018.

Han fikk bli sittende til neste kongress. Den skulle ha blitt gjennomført i Pattaya, Thailand i mai i 2020, men ble avlyst på grunn av pandemien.

Nå blir Kasper sittende frem til kongressen i 2021, før han stempler ut fra presidentskapet etter 23 år.

Ifølge kilder skal 76-åringer fra St. Moritz det siste året til og med ta over en del av arbeidsoppgavene som den sparkede generalsekretæren Sarah Lewis etterlater seg.

Det kan bli slitsomt for Kasper.

En kilde forteller meg:

«Lewis jobbet 12-16 timer om dagen, 365 dager i året».

I kulissene har det i et par år pågått en maktkamp om hvem som skal få tillit til å bli etterfølgeren til skiverdens mektigste mann. Som vanlig er det bare menn som har blitt sett på som mulige kandidater.

Sarah Lewis har ikke figurert offisielt i diskusjonen, til tross for at hun rettferdig sett burde vært den naturlige arvtageren til Kasper. Han startet også som generalsekretær.

Uoffisielt har jeg for lengst mottatt informasjon om at Lewis dedikert har tilpasset hele sitt liv for en vakker dag å bli FIS-president.

«Lewis valgte å gifte seg med jobben for å bli president».

Med 20 års lojalt arbeid under Kaspers vinger har Lewis også bygget opp et enormt nettverk blant medlemsnasjonene. Hun har etter det jeg kjenner til aldri blitt irettesatt internt, til tross for sterke og tydelige meninger.

Jeg tror Norges Skiforbund og Oslo kommune kan skrive under på Lewis som en bestemt leder.

Det var hun som stod på Kollenåsen og pekte med hele hånden og sa at Oslo måtte bygge nye hoppbakker for å få arrangere VM i 2011.

Lewis' ord ble tatt på alvor og regningen havnet på over en milliard.

VM ble også en kjempesuksess på alle måter.

Lewis har fått stor respekt i flere av medlemslandene for sin kunnskap og brennende engasjement for å få den internasjonale skisporten til å ekspandere, blant annet i Kina som hun har besøkt og gitt tips og råd knyttet til hvordan landet kan organisere seg og bygge ut skisporten fra grunnen av med blant annet rulleski i de snøfattige delene.

Integriteten er godt kjent. Lewis kan man stole på. Hun bærer en aura over seg. Jeg har selv håndhilst på Lewis og nærmest opplevd det som å ta en kongelighet i hånden.

Sarah Lewis er ingen hvem som helst. Du leker ikke butikk med henne. Jeg tror Gian Franco Kasper kan få erfare det før denne triste historien definitivt er over.

De siste dagene har jeg vært i kontakt med flere kilder i sirkelen rundt FIS-styret for å få klarhet i «Exit Lewis».

Det handler om en maktkamp der en ensom kvinne våget å utfordre en gjeng maktglade herrer i FIS-styret om presidentskapet.

Kilder hevder at styret har opplevd at Lewis har lagt ned tid og ressurser på eget kandidatur til sjefsrollen mens hun selv var generalsekretær.

Det er selvfølgelig ikke helt greit.

Men vent nå litt, FIS Council!

Ærlig talt.

Hvor mange timer, og hvor mye engasjement legger ikke enkelte herrer til å posisjonere seg selv for toppstillinger i idrettsbevegelsen?

Verdens skiledere har ikke akkurat etterlevd verdiene til idretten, tror jeg.

Lewis-saken i FIS minner meg om sosialdemokratenes stygge spill i Sverige der Mona Sahlin i 1995 ble stoppet fra å bli ny partileder fordi hun handlet Toblerone med regjeringens kredittkort.

Småsaker feller oftere kvinner enn menn, tror jeg. Sahlin hadde ikke gjort noe straffbart, men politisk ble omdømmet hennes svekket.

Sarah Lewis skal ifølge mine opplysninger ha blitt oppfattet som stadig mer krevende for Gian Franco Kasper, som selv påstås å ha en «favorittgutt» som sin arvtager i visepresident Mats Årjes.

Mannen fra Leksan er styreleder i Sverige olympiske komite og har vært medlem i FIS-styret siden 2010.

Årjes er absolutt en kandidat med sin lange erfaring i FIS. Det er det ingen tvil om.

Men til tross for Årjes' evner, er han langt fra noen selvfølgelig arvtager.

Lewis kunne vel så godt ha blitt nr 1 hvis hun hadde blitt nominert og fått stått løpet ut. Hennes internasjonale nettverk blant medlemslandene anses som nesten uovertruffen.

Nå ble Lewis stoppet brått fra å delta i kampen og hun har ikke lov til å konkurrere om presidenttittelen mot navn som Årjes, Urs Lehmann, Schweiz og outsideren Johan Eliasch (svensk milliardær og eier av skimerket Head).

En ny sveitsisk styreleder, etter mer en halve FIS-historien med presidenter fra Sveits, høres usannsynlig ut. Etter det jeg kjenner til skal ikke Kasper se på Lehmann som en arvtager.

Eliasch beskrives som «en løs kanon på dekk». Han er for øvrig blitt nominert av Storbritannia.

Sarah Lewis har valgt å ikke snakke med media før en juridisk prosess er avsluttet.

Jeg blir veldig overrasket om Lewis blir anklaget for tjenestefeil eller noe illojalt.

Hun har jo alltid vært urokkelig lojal i sin jobb.

Selv en kvinne må få utføre sin fortreffelighet på møter og sammenkomster over hele verden.

Det har mannen gjort i snart 100 år i FIS.

Ingen har blitt så hardt straffet for det som Lewis.

Så hvorfor skulle Lewis får sparken av FIS-styret som ikke engang tok styreleder Kasper i øret da han forhåndsdømte Johaug innen en juridisk prosessen var gjennomført og som fabulerte om Hitler i hodeløse uttalelser i media?

Jo fordi Lewis ble en for stor trussel mot den mannlige makten i FIS.

Skam dere, FIS Council.

Allerede nå savnes Sarah Lewis.

/Torbjörn Nordvall

PS! Nettavisen har vært i kontakt med FIS, som ikke ønsker å kommentere oppsigelsen av Sarah Lewis. De viser til nevnte pressemelding fra forrige uke.



På spørsmål fra Nettavisen om hvorfor det kun er mannlige medlemmer av FIS-styret, så viser kommunikasjonsansvarlig Jenny Wiedeke til at det allerede er bestemt at styret skal utvides med to plasser og at tre plasser skal reserveres for det andre kjønn.