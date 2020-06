En positiv prøve i sjuende runde med Premier League-virustester

En person testet positivt på koronaviruset da 1213 spillere og klubbansatte i engelsk Premier League ble testet mandag og tirsdag denne uken.

Det var sjuende runde med virustester i engelsk eliteserie forut for oppstarten av seriespillet neste uke, og antallet positive prøver er nå oppe i 14. Det har vært bare to positive prøver på de fire siste rundene med tester, utført i løpet av de to siste ukene.

Ligaen meldte om resultatet av de siste testene på sitt nettsted onsdag. Som vanlig opplyses det ikke hvilken klubb den smittede hører hjemme i, heller ikke om det er en spiller eller annen klubbansatt.

Totalt er det utført 7487 virustester i Premier League. 14 positive tilsvarer under 0,2 prosent.

Dette er tallene runde for runde:

* 1 (17-18/5): 748 prøver, 6 positive (fra 3 klubber)

* 2 (19-22/5): 996 prøver, 2 positive (fra 2 klubber)

* 3 (25-26/5): 1008 prøver, 4 positive (fra 2 klubber)

* 4 (28-29/5): 1130 prøver, ingen positive.

* 5 (1-2/6): 1197 prøver, 1 positiv.

* 6 (4-5/6): 1195 prøver, ingen positive.

* 7 (8-9/6): 1213 prøver, 1 positiv.

(©NTB)