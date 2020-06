En privat samtale med Raheem Sterling i 2016 gnager fortsatt på Gary Neville: - Jeg sviktet deg

TV-profilen gremmes over rådene han ga Sterling den gangen. Nå legger han seg paddeflat.

Raheem Sterling stilte villig opp i et Sky Sports-intervju før Citys 3-0-seier over Arsenal onsdag.

Der peilet samtalen etter hvert inn på det som har vært den store snakkisen i England den siste tiden, rasisme mot mørkhudede.

Da innrømmet Neville at han i en privat samtale fra 2016 ga Sterling noen råd han angrer på i dag. Den gangen var Neville assistenttrener for England, der Sterling var en viktig del av troppen.

- Sviktet deg

Sterling hadde da bedt om et møte med Neville for å diskutere rasistisk trakassering han hadde opplevd i EM 2016.

- Når jeg ser tilbake på det møtet nå, og ordene jeg brukte, føler jeg at jeg sviktet deg, sa en angrende Neville til Sterling, skriver Daily Mail.

Neville husker nemlig at hans hovedbeskjed til Sterling i 2016 var at trakassering var noe alle store spillere måtte regne med, og at også hvite stjerner som Paul Gascoigne or David Beckham og Wayne Rooney hadde fått sin del av det.

- Nå innser jeg at det var totalt upassende. Jeg klarte ikke å se den personlige siden av det, forteller Neville.

- De spillerne ble hetset for feil de gjorde på fotballbanen, du ble trakassert før en eneste ball var blitt berørt. Jeg føler at responsen min overfor deg var mangelfull, og jeg er lei meg for det, fortsatte han.

- Hørte aldri ett ord fra oss

Sterling virket å sette pris på Nevilles holdning, og antydet at den antirasistiske kampanjen som nå brer seg i Europa er på høy tid.

- Jeg føler at alle er slitne. Mange har ropt om hjelp. Jeg tror folk bruker det som skjedde i USA til å skape en endring i samfunnet her i Storbritannia, sa Sterling i TV-intervjuet.

Neville, som er deltidseier i League Two-klubben Salford City, var klar på at det fortsatt er mye som kan og må gjøres annerledes.

- Ting må skje nå. Vi gjør ikke nok i Salford City. Jamie (Carragher) og jeg ble sett på som ledere i United og Liverpool, men du hørte aldri ett ord fra oss om rasisme da vi spilte. Det er ikke lederskap, sukket Neville.

Den antirasistiske «Black Lives Matter»-kampanjen, som kom i kjølvannet dødsfallet til George Floyd, har fått stor oppmerksomhet både i England og resten av Europa de siste ukene.

Da Premier League satte i gang igjen denne uken, var spillernes navn bakpå draktene erstattet med nettopp teksten «Black Lives Matter».

Sammen i kampen

I de øvrige 80 kampene som gjenstår av sesongen vil spillernes drakter være påført et Black Lives Matter-merke.

Ligaledelsen har vært klare på at de godtar at spillerne viser sin motstand mot rasisme ved for eksempel å knele.

Spillerne i Premier League opplyste i en felles uttalelse nylig at de står sammen i kampen for å utrydde rasisme og å fremme respekt og like muligheter for alle.

Onsdag valgte spillerne fra både Aston Villa og Sheffield United å gå ned på kne i forkant av kampstart for å vise sin støtte til kampen mot rasisme.