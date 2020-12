Endelig verdenscup for Lundby – aner ingenting om konkurrentene

Norge sender fem kvinner med Maren Lundby i spissen til kvinnenes verdenscupåpning i hopp i østerrikske Ramsau.

Ifølge landslagssjef Christian Meyer er det er store forventninger til det norske laget.

– Vi har ikke sett våre konkurrenter i aksjon siden kvaliken i Granåsen i mars. Vi aner ingenting om deres nivå i bakken, men føler at vi til tross for en svært vanskelig periode har fått gjennomført de samlingene og konkurransene vi ønsket i Norge. Vi har ikke kunnet reise til utlandet eller hatt internasjonale renn. Da er det vanskelig å si hvor bra vårt nivå er før åpningsrennet, sier landslagssjef Christian Meyer i en pressemelding.

Maren Lundby, Silje Opseth, Anna Odine Strøm, Eirin Kvandal og Thea Minyan Bjørseth skal i aksjon i det ekstrainnsatte hopprennet i Ramsau fredag.

Meyer trekker fram Lundby, Opseth og Strøm som de sterkeste kortene, men understreker at hele laget er sterkt før rennet i Østerrike.

Maren Lundby var tilbake i hoppbakken igjen etter et skadeavbrekk forrige helg under NM, og var best under begge rennene i de to Lysgårdsbakkene.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,99 øre - fastpris 4,90 øre