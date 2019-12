Endringene har gjort veien til seier tyngre for Johaug. Men hun har ingen planer om å la seg stoppe: - Bare å slå hardt tilbake

Vinterens utgave av Tour de Ski er på ingen måte optimalt lagt opp for Therese Johaug. Det ser ikke ut til å stoppe langrennsstjernen fra Dalsbygda.

LENZERHEIDE (Nettavisen): Vinterens Tour de Ski er den 14. utgaven av konkurransen som for mange av utøverne er ett av sesongens klart største høydepunkt.

I løpet av snart 15 år er det kanskje ikke overraskende at touren har endret seg underveis. Senest inn mot denne sesongen foretok FIS enkelte endringer. I vinterens utgave får blant annet ikke løperne lenger bonussekunder i intervallstart. For seier i sprint blir man derimot belønnet med 60 bonussekunder.

Nytt av året er også at den avgjørende sisteetappen opp monsterbakken i Val di Fiemme ikke lenger vil bli gjennomført som en jaktstart, men i stedet som fellesstart.

Ekspertene virker å være enige om at endringene gagner sprinterne mest. Expressen-kommentator Tomas Pettersson er blant dem som mener at det er dårlige nyhter for Johaug.

Johaug forteller også selv at hun gjerne skulle sett at FIS også hadde vært flinkere til å belønne utøverne med bonussekunder på distanserenn - på lik linje med sprint.

Hun innser imidlertid at det er delte meninger blant utøverne og regner med at FIS gjør det på denne måten for å få en jevnere konkurranse om sammenlagtseieren i Tour de Ski.

- De som vinner skirenn føler at de fortjener det og vil ha bonussekunder. De som er bak synes ikke at det skal være bonussekunder for da ser de fortsatt muligheten til å være med. Det er litt vanskelig. Alle vil kanskje deres eget beste. Nå er reglene som de er, sier Johaug.

IMPONERTE: Therese Johaug er ingen sprintspesialist, men kjempet seg til en kvartfinale i Lenzerheide. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Gir klar beskjed



Hun legger ikke riktignok ikke skjul på at det ikke er optimalt for hennes del.

Likevel kommer hun med en klar beskjed om hva som er løsningen for hennes del når ting blir mer krevende.

- Det er bare å slå hardt tilbake. Jeg har lært meg det de siste årene, sier Johaug til Nettavisen.

Det gjorde hun på mange måter på sprinten i Lenzerheide søndag.

På den andre etappen av touren imponerte hun nemlig med å ta seg videre til kvartfinalen på sprinten, mens flere av hennes argeste konkurrenter røk ut allerede i prologen.

- Jeg følte at i dag kunne det bli alt mulig. Jeg kunne gått på hodet og ræva ut og jeg kunne gå videre og få den plasseringen jeg fikk. Det viktigste var kanskje det at jeg ikke tapte så mye til de som er sammenlagtkandidater.

- Jeg er veldig fornøyd bortsett fra en treg start i kvartfinalen. Jeg må si at jeg ligger foran skjema, forteller Johaug.

Har blitt sterkere i sprint

Ingvild Flugstad Østberg som selv røk ut i prologen lar seg imponere av Johaug som hun mener har blitt en enda mer komplett skiløper.

- Det er den komplette skiløperen som vinner her til slutt. Hun styrker bare favorittstempelet sitt. Det er bra, sier Østberg til Nettavisen.

Johaug er også selv klar på at hun har blitt bedre i sprint.

- Jeg føler jeg har tatt steg. Det beviser jeg med prologen og kvartfinalen i dag, at jeg klarer å være med de raskeste i heatet. Jeg er også nære en semifinale også. Jeg er veldig fornøyd.

- Jeg tror jeg har blitt sterkere. Jeg har blitt bedre teknisk og jeg klarer å gå bedre på skiene, sier Johaug til Nettavisen.

Tour de Ski fortsetter nå med 10 kilometer friteknikk i Toblach i Nord-Italia førstkommende tirsdag.

Mandag er det hviledag for utøverne som ankom Nord-Italia søndag kveld.