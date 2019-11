Endringene i Diamond League får utøvere til å rase

Flere profiler rister oppgitt på hodet over Det internasjonale friidrettsforbundes (IAAF) avgjørelse. Gjert Ingebrigtsen forstår reaksjonene. Norgesmester raser.

IAAF annonserte torsdag kveld at de har valgt å fjerne flere øvelser fra Diamond League-programmet for 2020-sesongen.

Forbundet har ønsket å kutte ned lengden på TV-sendingene til 90 minutter i håp om å lokke til seg flere seere. Derfor har de sett nærmere på populariteten til hver enkelt øvelse og nå kommet frem til at 5000 meter, 3000 meter hinder, 200 meter, tresteg og diskos ikke blir en del av Diamond League kommende sesong.

Det skaper reaksjoner i det internasjonale friidrettsmiljøet.

Flere større stjerner reagerer på endringene, blant andre den amerikanske spesialisten på 200 meter Noah Lyles.

Les også: Foreslår gentesting av utøverne i Tokyo-OL

«Fuck Diamond League»



I Norge er det sleggekaster Eivind Henriksen som til nå har vist størst misnøye med det kommende programmet.

Henriksen som ble nummer seks i VM i Doha, har selv hatt et håp om at sleggekast kunne få plass på Diamond League-programmet, men veien dit ser enda lenger ut nå.

På Instagram la han derfor ut et bilde merket med hashtaggen «Fuck Diamond League» da han ble kjent med nyheten.

Henriksen synes det er trist at IAAF fjerner enkeltøvelser fra programmet.

- Friidrett er mer enn bare løping og noen hoppeøvelser, sier Henriksen til Nettavisen.

Norgesmesteren i sleggekast liker ikke begrunnelsen til IAAF for å fjerne en øvelse som diskos.

- Jeg synes ikke man skal plukke ut enkeltøvelser basert på popularitet. Diskos var kåret til en av de mest kjedelige øvelsene, men det er ikke så rart når det ikke blir vist noe særlig av det på TV fra før av, sier Henriksen.

Han har forståelse for at man vil kutte ned på TV-sendingene, men mener at det ikke er nødvendig å fjerne øvelser fra programmet.

- Man kan fortsette å kjøre på med øvelsene utenfor hovedstevnet slik man har gjort. Diskos har for eksempel ikke fått vært med noe særlig i hoveddelen av stevnet uansett, sier sleggekasteren.

Les også: Håver inn, men én ting er dyster lesning for sportens TV-kvinner

6. PLASS: Sleggekaster Eivind Henriksen ble nummer seks under VM i Doha. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Ikke råd til å satse for fullt uten Diamond League

Henriksen forklarer at konsekvensene av å ikke få delta i Diamond League er store for idrettsutøverne.

Selv om han under VM i Doha var verdens sjette beste sleggekaster, har han ikke mulighet til å leve av idretten sin på full tid.

- Det er ganske store forskjeller. Nå har vi en egen serie som heter «IAAF hammer throw challange» som jeg har fått være med litt på i år. Det er ganske store forskjeller på prispenger i forhold til Diamond League. Det gjør at jeg er på jobb nå. Jeg har ikke muligheten til å satse hundre prosent fordi jeg må jobbe ved siden av, forklarer Henriksen.

Han sliter også med å skaffe seg sponsorer siden sleggekast ikke blir vist på TV.

Norgesmester i diskoskasting, Ola Stunes Isene, sier til NRK at han frykter konsekvensene av at diskos nå fjernes.

- Jeg vil tro at jeg må delta på flere småstevner for å få en inntekt som det går an å leve av. Det innebærer mye reise og tid på småstevner som jeg ellers ville sluppet. I stedet må jeg bruke energi på dette, sier Stunes Isene til NRK.

Les også: Sterke ord om Russland på WADAs verdenskonferanse

IKKE BEKYMRET: Gjert Ingebrigtsen ofrer ikke mye krefter til endringene i Diamond League. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Gjert Ingebrigtsen forstår reaksjonene



Også for Ingebrigtsen-brødrene får endringene konsekvenser ettersom 5000 meter nå ikke vil være en del av Diamond League-programmet.

Trener og far Gjert Ingebrigtsen forteller imidlertid til Nettavisen at de ikke bruker en eneste kalori på endringene.

- Det har ikke noen betydning for oss. Vi spenner oss fra 1500 til 5000, så uansett hva slags endringer de gjør i den haugen der, så har ikke det noen praktisk betydning for oss, sier Gjert til Nettavisen.

- Guttene løper alt og er like gode i alt, så det har ikke noen betydning, forteller Gjert.

Han har imidlertid forståelse for at andre utøvere reagerer.

- Jeg ser det at for utøvere som nå har øvelser som forsvinner ut av Diamond League-sirkuset, så vil det bli vanskeligere for dem å leve av idretten deres fordi de ikke får eksponert nivået sitt. Jeg har full forståelse for reaksjonene, men for vår del har det ingen betydning, forteller Ingebrigtsen.

Diamond League-sesongen starter på nytt igjen i Doha 17. april 2020.