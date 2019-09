Engelsk avis: - Danny Drinkwater skal ha blitt banket opp etter bytur

Burnley-spiller Danny Drinkwater er i hardt vær etter at han skal ha blitt skadet forrige helg.

Det er den engelske tabloidavisen The Sun som hevder at Chelseas utlånte midtbanespiller Danny Drinkwater skal ha blitt «overfalt av flere menn», etter en bytur i Manchester etter Burnleys 3-0-tap mot Liverpool forrige helg.

Ifølge avisen som siterer kilder tett på saken, skal det ha vært ubehagelige scener med blod overalt.

- Noen menn startet bråket ordentlig. Etter verbale utvekslinger skal de ha slått han i bakken. Han skal deretter ha blitt slått med et objekt rundt ansiktet og kroppen. Det regnet slag mot ham og de hoppet på ankelen hans, skal en kilde ha uttalt ifølge The Sun.

Foranledningen til bråket skal ha oppstått som følge av at Drinkwater skal ha forsøkt å sjekke opp Scunthorpe-spiller Kgosi Ntlhe sin kjæreste, som også befant seg på nattklubben i Manchester, ifølge The Sun.

Burnley-spilleren skal ifølge avisen ha vært overstadig beruset og skal ha blitt angrepet av flere menn.

- Jeg bryr meg ikke, hun skal være med hjem til meg, skal Drinkwater ha sagt ifølge The Sun.

Han skal deretter ha blitt advart flere ganger om å roe seg ned, men Drinkwater skal ha fortsatt å tilnærme seg kjæresten til Ntlhe. Dette skal ha utløst et basketak der opp mot seks menn skal ha angrepet han og forsøkt å skade Drinkwater.

- De visste at han var en Premier League-stjerne og at det er hans levebrød. Det var blod overalt og det var utrolig ekkelt, skal en kilde ha uttalt til The Sun.

Burnley-spilleren skal ha fått skader i beina og klubben opplyste forrige uke at han var ute med en ankelskade, som etter all sannsynlighet skal være som en følge av angrepet på nattklubben. Klubben opplyste også at skaden skal ha skjedd «borte fra treningsfeltet».

Det er ventet at Drinkwater vil være ute av spill i rundt fire til seks uker.

Ifølge den engelske avisen skal ikke Drinkwater ha anmeldt hendelsen til politiet.

Flere hendelser

Bråket på nattklubben i Manchester skal være en av flere hendelser som Drinkwater har vært involvert i det siste året.

Drinkwater skal ha blitt fratatt føreretten i 20 måneder tilbake i mai, etter at han krasjet bilen sin i alkoholpåvirket tilstand.

Som Leicester-spiller tilbake i 2016 vant Drinkwater Premier League-tittelen. Han gjorde også sin landslagsdebut for England i mars samme år. I 2017 ble han solgt til Chelsea for 35 millioner pund.

Drinkwater har ikke vært på banen i Premier League siden 4.mars 2018.