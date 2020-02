Engelsk avis: - Fem stjerner som kan forlate Manchester City

Det er kaos i Premier League-klubben og avisene flommer over av spekulasjoner om hva som kan skje i kjølvannet av sjokkmeldingen om Champions League.

Det ulmer i Manchester City. Sist uke ble det kjent at Det europeiske fotballforbundet (UEFA) utestenger Premier League-klubben fra Champions League i to sesonger.

Se video øverst: Disse fem stjernene kan forlate City

City kan anke dommen til Idrettens voldgiftsrett, og har varslet at den kommer til å gjøre det, men det er liten tvil om at saken har rystet fotballverdenen.

BAKGRUNN: Manchester City utestenges fra Champions League

Bakgrunnen for at UEFA nå har tatt affære mot Manchester-klubben er det som hevdes å være brudd på de økonomiske fair play-reglene i fotballen.

I kjølvannet av denne saken har det dukket om flere nye scenarioer rundt City. Alt fra at klubben kan blir nedgradert til League Two til at de mister ligagullet fra 2014.

Nå hevder Daily Mail at avgjørelsen fra UEFA også kan føre til spillerflukt fra klubben. Avisen skriver at klubben må kutte lønnsutgiftene drastisk, noe som kan bety at flere profilerte stjerner, med høye lønninger, kan komme til å forlate Etihad.

Trekker fram fem spillere



Avisen trekker fram fem spillere som den tror kan være på vei bort.

Superstjernen Kevin De Bruyne skal angivelig ha en rekke bonuser i sin kontrakt knyttet opp mot spill i Champions League. 28-åringen har heller aldri vunnet Champions League og kan slik sett bli fristet til å flytte på seg, skulle anledningen by seg. De Bruyne blir verdsatt til rundt 120 millioner pund av Daily Mail. De Bruyne har også en solid grunnlønn i City på godt over 160 millioner kroner i året.

LES OGSÅ: Hevder Manchester Citys Premier League-gull kan fjernes

Raheem Sterling var i superform innledningsvis denne sesongen og blir i ny og ne koblet med klubber som Real Madrid og Barcelona. Engelskmannen har gitt uttrykk for at han kunne tenke seg å forsøke seg i en annen liga enn Premier League og slik sett kan kaoset i City få 25-åringen til å tenke seg om én gang ekstra når det gjelder framtiden. Sterling tjener angivelig over 180 millioner kroner i året.

Leroy Sané har lenge blitt koblet bort fra City og Bayern München skal være en mulig destinasjon for den hurtige angrepsspilleren. Sané var sentral sist sesong for City, men later ikke til å være en like stor del av Josep Guardiolas planer for framtiden. Tyskeren innkasserer rundt 100 millioner kroner i året, og kan trolig «ofres».

Gabriel Jesus kobles med en overgang til italienske Juventus torsdag og spissen har i lengre tid måttet leve i skyggen av Sergio Agüero. Guardiola har trolig store planer for brasilianeren, men hvor lenge er Gabriel Jesus villig til å vente på å bli et klart førstevalg. Skulle City havne utenfor Champions League, og Agüero fortsette å være et førstevalg, vil det trolig bli enda færre minutter på den brasilianske spissen.

LES OGSÅ: Hevder Pep Guardiola har bestemt seg for å fortsette som manager i Manchester City til tross for utestengelse

Aymeric Laporte regnes som én av Premier Leagues beste midtstoppere, men franskmannen har slitt med skader. Samtidig ryktes det at Guardiola har planer om å «bygge om» forsvaret etter det som har vært en skuffende sesong, med mye defensivt rot. Mange, som Chelsea og Barcelona, har fulgt Laporte siden han spilte for Athletic Bilbao, og kanskje kan kaoset i klubben få stopperen til å vurdere framtiden.

Guardiola lover å bli



Samtidig som det ulmer i klubben, lover manager Josep Guardiola at han ikke kommer til å rømme skuta, selv om det stadig spekuleres i at han kan gi seg etter sesongen.

Han har kontrakt med City ut 2020/21-sesongen og lover å fullføre den.

- Hvis de ikke sparker meg – hvilket godt kan skje – er det 100 prosent sikkert at jeg blir, sa Guardiola etter 2-0-seieren over West Ham onsdag kveld.

Spanjolen har vært en stor suksess som manager i Manchester-klubben og har ledet den til to strake titler i Premier League. I 2018 sanket klubben utrolige 100 poeng, mens den sist sesong holdt Liverpool unna i et mektig titteldrama.

LES OGSÅ: Hevder Massimiliano Allegri har avtale på plass med Premier League-klubb

City endte på 98 poeng, mens de røde fra Merseyside plukket 97 poeng.

Denne sesongen har imidlertid ikke City klart å holde følge med Jürgen Klopps menn og kampen om tittelen er i realiteten avgjort mange runder før slutt.

Liverpool leder med 22 poeng etter 26 serierunder. Det er kun 12 kamper igjen av sesongen og totalt 36 poeng igjen å kjempe om.

Guardiola har heller ikke vunnet Champions League med City, og skulle utestengelsen bli opprettholdt, kan denne våren bli hans siste sjanse til å vinne det trofeet med klubben på en stund. Den spanske manageren har ikke vunnet et Champions League-trofé som trener siden han ledet Barcelona til triumf i 2011.

LES OGSÅ: Hevder Solskjær og United skal hente minst tre spillere: Lokalavisen lanserer fem aktuelle navn



Les også De Bruyne herjet da City tok tre enkle poeng