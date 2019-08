Engelsk avis: - Jadon Sancho topper Ole Gunnar Solskjærs ønskeliste til neste sommer

Hevder at Manchester United-sjefen allerede har pekt seg ut tenåringen som forsterkning inn mot 2020/2021-sesongen.

Det engelske overgangsvinduet har så vidt stengt, men ryktene fortsetter å svirre rundt Ole Gunnar Solskjær og hvem som kan være på vei inn dørene hos Manchester United.

En av spillerne som var koblet hyppigst med de røde fra Old Trafford denne sommeren var Jadon Sancho. Allerede i mars ble det spekulert i hvorvidt United stod klare til å legge over én milliard norske kroner for å sikre seg angriperen.

Tidligere i år har også Real Madrid blitt koblet med Dortmund-juvelen, men det ser ut til at han fortsatt blir å finne på Signal Iduna Park denne sesongen.

Sa nei til storklubb

For et par uker siden fortalte Dortmund-direktør Michael Zorc at det var en av en storklubb som hadde snust på Sancho, men at de hadde fått klar beskjed om at han ikke var til salgs. Klubbens identitet ble aldri bekreftet, men det har blitt spekulert i om dette var Manchester United.

Ifølge London Evening Standard skal i hvert fall 19-åringen stå øverst på Solskjærs ønskeliste inn mot neste sesong. Avisen skriver at Solskjær har blitt forsikret om at klubben kommer til å fortsette å forsterke de neste overgangsvinduene, og nordmannen har gjort det klart at Sancho er sterkt ønsket.

Avisen spekulerer i hvorvidt den tidligere Molde-sjefen kommer til å gjøre et forsøk allerede i januar, men at det er mer sannsynlig at Sancho vil være åpen for en overgang etter sesongen.

Den tidligere Manchester City-unggutten signerte en ny avtale med Borussia Dortmund for kort tid siden, men dette skal ikke ha lagt en demper for Uniteds interesse.

Videre skrives det at Solskjærs vurderte å hente Nicolas Pépé før Arsenal til slutt signerte ivorianeren, mens også Paulo Dybala lenge ble koblet med en overgang til Old Trafford.

Den overgangen strandet da United og Dybala ikke kom til enighet, i det som hadde vært en byttehandel der Romelu Lukaku hadde fått til Juventus som del av avtalen. Siden har belgieren signert for Inter.

Sánchez til Inter

United har siden blitt koblet med en overgang for den spanske veteranen Fernando Llorente, men London Evening Standard skriver at Solskjær ikke er interessert i «nødløsninger».

Den tidligere Athletic Club- og Tottenham-angriperen står uten kontrakt etter forrige sesong hos sistnevnte. Det rapporteres videre at Solskjær ikke forventer at det kommer profilerte navn inn portene på Old Trafford før neste sommer.

En som er på vei vekk er Alexis Sánchez. Flere engelske medier, blant dem BBC, hevder at det er enighet mellom United og Inter om en utlånsavtale for den chilenske angriperen.

Den italienske overgangsguruen Gianluca di Marzio har siden også lagt ut en video der Sánchez har ankommet Milano før den obligatoriske medisinske testen med laget som spiller på Giuseppe Meazza.

Manchester United har hatt en skuffende start på denne Premier League-sesongen. De tapte foregående Premier League-kamp 1-2 hjemme mot Crystal Palace etter at Patrick van Aanholt scoret vinnermålet på overtid.

For Sancho sin del så kunne ikke sesongen ha startet på stort bedre vis. 2000-modellen, som har kontrakt frem til 2022 i Dortmund, står med to mål og to målgivende på sine første to kamper i Bundesligaen denne sesongen.

Foregående sesong stoppet han på 12 scoringer og 17 målgivende for klubben som spiller i gult og sort.