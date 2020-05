Engelsk avis: - Spytting, lagfeiringer og trøyebytting kan bli ulovliggjort i Premier League

Den engelske avisen mener at det kan komme strenge regler dersom ligaen skal gjenopptas.

Denne uken har Premier League-klubbene fortsatt sine diskusjoner rundt en igjenoppstart av ligaen, som gjør at de kan spille ferdig 2019/2020-sesongen.

Som et ledd av dette skal man gjøre det man kan for å minste smittefaren, og ifølge The Telegraph kan det ha stor betydning for gester og handlinger man gjerne forbinder med fotballen.

I Tyskland har man allerede bestemt at fotballen sparkes i gang igjen i løpet av mai-måned, men det er fortsatt knyttet usikkerhet til tidspunktet man skal sparke i gang igjen i England.

Spytting, trøyebytting og feiringer

Det er tidligere blitt rapportert at man tar høyde for ferdigspilling av ligaen, og at man vil begynne på dette i løpet av juni.

Det er allerede blitt stilt spørsmål om hvorvidt man rekker å spille ferdig sesongen, og Richard Bevan, lederen i fagforeningen for managere i engelsk fotball, tror kamper må spilles på nøytral bane.

Skal dette gå i orden ønsker å stoppe spillerne fra å spytte på treninger, og at dette også vil bli overført til kamper. Det er fortsatt usikkert hvordan man ønsker å få spillerne til å stoppe dette.

Det skal være foreslått at man kan irettesettes av dommeren, men at det kan komme sterkere sanksjoner også. Dette er i tråd med protokollen Premier League skal sende ut før igjenoppstarten.

Videre skal spillere heller ikke dele vannflasker lenger, og spillere skal også ha fått beskjed om å ikke bytte drakt etter kampene, slik veldig mange gjør.

Dette er igjen i tråd med at det er ventet at man ikke kommer til å ta hverandre i hånda i forkant av kampene, slik har vært normal prosedyre i engelsk fotball.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende skal uansett være at det kan komme forbud på at lag feirer sammen ved scoringer, eller ved andre tilfeller, melder The Telegraph.

IKKE LOV?: Klubber som Leicester kan få beskjed om at denne typen feiringer ikke lenger vil være lovlig. Foto: Oli Scarff (AFP)

Sent tirsdag kom meldingen om at flere i klubbenes medisinske avdelinger hadde stilt store spørsmål ved en retur til fotballbanen, og om det var forsvarlig å ta del i fotballen igjen.

Dette kom frem i et brev som hadde blitt sendt inn, der man har kommet med de mest kritiske spørsmålene til oppstarten av engelsk fotball.

I Tyskland har allerede flere av nasjonens aller største idrettsstjerner stilt spørsmål rundt hvorvidt det er forsvarlig å returnere til banen, og hvorfor fotballen anser seg selv i en såpass særskilt stilling.

Som nevnt, så kom bekreftelsen onsdag om at tysk fotball vil være tilbake igjen i løpet av mai.

Skjebnemøte på mandag

The Telegraph skriver at Premier League-klubbene vil følge med på statsminister Boris Johnson sin tale på søndag, der det er ventet at han vil åpne nasjonen i større grad, som kan være startskuddet for fotballen.

Videre er det ventet at klubben kommer til å møtes førstkommende mandag, der de skal konkretisere mer rundt hvordan man ønsker å returnere til fotballen.

Avisen informerer også at Premier League planlegger å møte med kapteinsgruppen, der flere av klubbenes kapteiner står sammen, for å legge premissene for en retur til treningsbanen.

Alt dette skal, slik nevnt, igjen ha rot i at man ønsker å få sparket engelsk fotball igjen i midten av juni.

The Telegraph mener uansett at «Project Restart» fort kan ta enda lengre tid å få i stand. Det skal nemlig gjennomføres møtevirksomhet også med trenere og spillere, hevder avisen.

Premier League, sammen med Serie A og La Liga, har ved flere anledninger kunngjort at de ønsker å returnere til banen denne sesongen, og spille ferdig sine sesonger.

Tidligere har det blitt bekreftet av UEFA at man har satt en frist til 25. mai for å komme med konkrete planer for hvordan man ønsker å avslutte de diverse divisjonene i Europa.

Onsdag kom meldingen om at belgisk fotball ikke gjenopptas. Dermed følger de i fotsporene til franske Ligue 1, og den nederlandske Æresdivisjonen om å avslutte ligaspillet denne sesongen.

I Frankrike har man allerede utropt Paris Saint-Germain til seriemester, mens det ikke blir noen vinner av den nederlandske toppdivisjonen denne sesongen.

I Premier League er det Liverpool som leder ligaen med 25 poeng ned til Manchester City som ligger på andreplass.