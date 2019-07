Engelsk avis: - United kommer til å legge inn bud på Bruno Fernandes

Er ønsket på Old Trafford denne sommeren.

Bruno Fernandes skal være ønsket av Ole Gunnar Solskjær på Old Trafford denne sommeren, og Manchester United skal nå ha bestemt seg for å legge inn et bud, skriver den engelske avisen The Independent.

De skriver videre at United, i løpet av de neste tre ukene, kommer til å presentere et konkret bud til Sporting Club, som er klubben der 24-åringen spiller til daglig.

Fernandes har vært koblet til flere engelske klubber denne sommeren. Manchester City, Liverpool og Tottenham har alle blitt nevnt i forbindelse med den målfarlige midtbanemannen.

Les mer: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Ønsker overgangen

The Independent hevder at United har ved flere anledninger prøvd å få kloa i Fernandes denne sommeren, men at den portugisiske storklubben har sagt nei til alle forespørsler de har fått fra Old Trafford.

De skriver videre at et bud på over 50 millioner pund skal være nok til å friste den portugisiske hovedstadsklubben til å la sin kaptein ta turen til den røde delen av Manchester denne sommeren.

En potensiell overgang for Fernandes skal ikke avhenge av om hvorvidt Paul Pogba blir værende på Old Trafford, hevder avisen, som også skriver at Fernandes skal ønske å få på plass overgangen.

Skulle Fernandes signere for United, så blir han den tredje spilleren som tar turen inn portene på Old Trafford denne sommeren. Tidligere har Daniel James byttet ut Swansea med United, mens Aaron Wan-Bissaka har blitt signert fra Crystal Palace.

Manchester United skal også være interesserte i å hente Sean Longstaff fra Newcastle, selv om de skal ønske rundt den samme summen som Sporting ønsker for Fernandes.

Les mer: Stine Hovland klar for AC Milan

Målmaskin

Dette er ikke første gang Fernandes koblet med en overgang til Manchester United. I mai ble det skrevet i portugisisk presse at Solskjær «forlanget» at United strakk seg langt for å hente midtbanejuvelen.

Den gangen ble det også hevdet at Fernandes' agent, Miguel Pinho, skulle sette seg ned og diskutere en mulig overgang med både United og City, som på det tidspunktet hadde vist mest interesse.

Denne sesongen har vært den virkelige åpenbaringen for Fernandes i Sporting-drakta. Sporting endte på tredjeplass, bak Porto og seriemester Benfica, men Fernandes' vanvittige scoringstall har gjort at flere klubber har meldt sin interesse.

Fra sin offensive midtbaneposisjon noterte han seg for 32 scoringer og 18 målgivende på totalt 53 kamper for Sporting. Det førte til at Sporting sikret seg den portugisiske cupen, etter at Porto ble slått i finalen.

Fernandes har også rukket å få sin debut for det portugisiske landslaget. Han står med totalt 12 kamper og én scoring for de regjerende europamesterne. Han var også med i troppen som vant Nations League tidligere i sommer.