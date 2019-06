Engelsk avis: - Wan-Bissaka ønsker overgang til Manchester United

Crystal Palace vil fjerne klausul for å slippe Aaron Wan-Bissaka til Manchester United.

Manchester United er ute etter å forsterke seg i forsvaret og det er godt kjent at Ole Gunnar Solskjær har sett seg ut Aaron Wan-Bissaka som sin mann.

Ifølge den engelske avisen The Guardian har Manchester United fått et bud på 40 millioner pund avslått, men at klubben forbereder et forbedret bud den nærmeste tiden. Crystal Palace skal være villige til å høre på hva Manchester-klubben vil tilby og de skal være interessert i en avtale som fjerner Uniteds videresalgsklausul på Wilfried Zaha.

Wan-Bissaka skal selv foretrekke en overgang til Manchester United. Derfor ser Palace nå på muligheten for å få til en avtale som de kan si seg fornøyd med.

Solgt med klausul

Da Palace kjøpte Zaha tilbake i 2015, fikk United inkludert en klausul som sikrer dem prosenter av et eventuelt nytt salg av Zaha.

United sitt første bud på Wan-Bissaka skal ha inkludert flere bonuser, men Palace skal være mest interessert i å få fjernet klausulen som klubbene har i avtalen seg imellom, knyttet til Zaha.

Palace sin ivorianske stjernespiller skal allerede ha meldt at han vil søke nye utfordringer.

- Jeg må oppleve Champions League. Jeg trenger den sjansen, det er alt. Så skal jeg ordne resten, har Zaha tidligere uttalt til Daily Mail.

Zaha har en kontrakt som strekker seg frem til 2023 og vil ikke bli en billig mann for en eventuell ny klubb som vil kjøpe han fri. Det har altså Palace registrert, derfor forsøker de nå å bruke dette i forhandlingene med United for å slippe Wan-Bissaka nordover til Old Trafford.

Trenger ny back

Ole Gunnar Solskjær er på jakt etter å forsterke seg defensivt og spesielt høyrebacken trenger påfyll etter at veteranen Antonio Valencia takket for seg.

Tidligere i juni bekreftet Solskjær sin første signering i managerstolen da han sikret seg Daniel James fra Swansea.

Wan-Bissaka hadde en god sesong og spilte 35 kamper under Roy Hodgson i Premier League, for et Palace-lag som endte på en 12.plass forrige sesong. Backen er i U21-troppen til England som skal spille EM i Italia i sommer.