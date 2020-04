Engelsk avis beskriver kaotisk krisemøte om lønnskutt i Premier League

Premier League-kapteinene oppfordres til lønnskutt, men ikke alle er like fornøyd med fremgangsmåten fra klubbene.

Fredag ble det arrangert et videomøte der alle de 20 Premier League-kapteinene var samlet for å diskutere lønnskutt sammen med representanter fra fotballforbundet og klubbenes managere.

I alt skal rundt 70 personer ha deltatt i det The Mirror beskriver som et «kaotisk» og «sprelsk» møte.

Spillerne i Premier League oppfordres til å ta et lønnskutt under koronakrisen.

Premier League har ikke rett til å beslutte lønnskutt for hele ligaen, og spillerne må gå med på det om det skal gjennomføres.

Spillerne bedt om å redde fotballen

Ifølge rapportene fra møtet skal det nærmest ha vært umulig å komme til ordet underveis i seansen, der kapteinene skal ha blitt forelagt en presentasjon om det rundt 1,1 milliarder pund store sluket som nå kan oppstå om ikke Premier League-sesongen blir fullført.

Premier League ba spillerne om å godta lønnskutt på 30 prosent. De fikk beskjed om at ligaen taper 9,75 milliarder kroner om sesongen ikke kan fullføres

Dette skal være bakgrunnen for at spillerne blir bedt om å være med på å si fra seg deler av lønnen sin.

En av de som skal ha fått muligheten til å snakke er Manchester City-kaptein Kevin de Bruyne. Belgieren skal ha snakket godt for seg og vært svært avbalansert i sine uttalelser, melder flere engelske medier.

IMPONERTE: Kevin de Bruyne skal ha vært nyansert i sine uttalelser underveis. Foto: David Klein (Reuters)

Etter det formelle møtet skal alle de 20 kapteinene ha opprettet en egen WhattsApp-gruppe der de selv skal ha fortsatt å diskutere situasjonen.

Her skal flere av spillerne ha gitt uttrykk for en spesiell ting:

De er villige til å ofre personlig økonomi om pengene går til de riktige instansene.

Spesielt trioen Jordan Henderson, Mark Noble og Troy Deeney skal ifølge avisen ha vært tydelige på dette.

Ifølge spillerne vil de forsikre seg mot at ikke pengene havner i lommene på de allerede styrtrike klubbeierne.

VIL BIDRA: Watford-kaptein Troy Deeney er villig til å bidra om forutsetningene ligger til rette, hevder The Mirror. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Vil bidra

Majoriteten av spillerne skal ha gitt uttrykk for at de vil bidra til at ansatte i klubbene skal klare seg gjennom krisen, samt at de vil gi bidrag til veldedige organisasjoner som bidrar i samfunnet.

Spesielt organisasjoner knyttet til barn og helsetjenesten skal ha blitt nevnt.

Til tross for et ønske om å bidra skal spesielt en ting ha irritert flere av fotball-stjernene.

At klubbene selv skal ha tatt kontakt med spillerne privat og forsøkt å tvinge dem til å godta lønnskutt.

Tidligere Manchester United-stjerne Wayne Rooney (34) har tidligere vært ute med kritikk rundt presset på spillerne. Den nåværende Derby-spilleren og England-legende understreker at han er glad for å gi støtte ved å si ifra seg lønn. Men samtidig kaller han maktkampen som er oppstått rundt spillernes lønninger for skammelig, og mener spillerne taper uansett utfall.