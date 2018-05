Den kenyanske 1500-meterløperen Asbel Kiprop er tatt i doping, skriver Daily Mail.

28-åringen har vært en av verdens beste på distansen det siste tiåret.

Agenten Federico Rosa vil ikke si annet enn at «han har noen rykter» og at han forsøker å finne ut hva som er skjedd.

– Jeg kan ikke si noe før jeg kjenner hele historien, sier Rosa.

Ifølge den engelske avisen er det ingen tvil om at Kiprop har levert en positiv prøve på et forbudt substans. The Guardian skriver at det forbudte stoffet er EPO.

Kiprop vant OL-gull på 1500 meter i 2008. Han vant VM-gull både i 2011, 2013 og 2015.

Asbel Kiprop, Elijah Motonei Manango og Filip Ingebrigtsen løper i mål på semifinalen på 1500-meteren under VM i friidrett i London i 2017.

