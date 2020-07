Engelsk avis: Özil blir i Arsenal tross lite spilletid

Mesut Özil har lenge vært ryktet vekk fra London etter å ha falt i skyggen bak Arsenals unge talenter, men vil bli i hovedstaden ut kontrakten.

Det bekrefter tyskerens agent torsdag, skriver Daily Mail.

– Han har en pågående kontrakt som ikke har endret seg. Han blir i Arsenal, sier agent Erkut Sogut.

31-åringen har ikke spilt et eneste minutt for Mikel Arteta siden fotballen startet opp igjen i juni, men ser likevel ut til å bli i Arsenal til kontrakten utløper i 2021.

Med en ukelønn angitt å være på litt over fire millioner kroner er Özil en av Premier Leagues best betalte spillere. Tyskeren har slitt med skade denne sesongen og scoret kun ett mål for «The Gunners».

Han kom til Arsenal fra Real Madrid i 2013 og har vunnet FA-cupen tre ganger med klubben. I 2014 ble han verdensmester med Tyskland.

Agenten spår at tyskeren drar fra London neste sommer.

– Når kontrakten utløper estimerer jeg at det er en nitti prosent sjanse for at han forlater Arsenal, sier Sogut.

Hvor Özil drar videre er ikke agenten kjent.

– Kanskje til Asia, Amerika, Tyrkia? Hvem vet?

(©NTB)