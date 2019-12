Engelsk ekspert skeptisk til om Arteta vil lykkes som Arsenal-manager

Paul Merson legger ingenting imellom når han snakker om sitt synspunkt rundt Arsenals søken etter ny manager.

Det virker kun som et tidsspørsmål før Mikel Arteta blir bekreftet som ny Arsenal-manager.

Spanjolen skal ha møtt Arsenal-direktør Josh Kroenke i det som skal ha vært tredje og siste intervjurunde, og tirsdag bekreftet også City-manager Pep Guardiola at hans assistent er i samtaler med London-klubben.

Arteta ser dermed ut til å erstatte Unai Emery, som fikk sparken tidligere denne måneden. Freddie Ljungberg har hatt midlertidig ansvar for laget de siste ukene, uten nevneverdig suksess.

Nå kan det se ut som Arsenal går for Arteta, som kommer fra assistenttrenerjobb i Manchester City.

37-åringen har over 100 kamper som spiller for Arsenal, men er fortsatt uprøvd som hovedtrener.

Gambling, mener Paul Merson.

- Det er en stor, stor risk å putte noen som aldri har vært manager før, i en klubb på størrelse med Arsenal, skriver Sky Sports-eksperten tirsdag før han fortsetter.

- Det er bra at han har jobbet under Guardiola, men la oss være ærlige, Guardiola ville slitt med å lede dette Arsenal-laget. Guardiola og Jürgen Klopp ville slitt!

EKSPERT: Paul Merson mener Arsenal gambler om de ansetter Arteta. Foto: (David Jones/Pa Photos)

- Vet ikke hva han tilfører

Arsenal har hatt en tung sesong og ligger helt nede på 10.-plass etter 17 serierunder. Nå ser det ut til at klubben setter sin lit til den tidligere midtbanegeneralen Arteta.

- En av de viktigste faktorene for at Arteta blir koblet til jobben er fordi han har jobbet tett med Guardiola, og fordi han har spilt for Arsenal. Annet enn faktum at han ikke vil gå seg bort på vei til trening, vet jeg ikke hva annet han tilfører, skriver Merson.

Svenske Fredrik Ljungberg har i likhet med Emery slitt med å få det til å stemme med Arsenal, og nå ser det ut til at svenskens tid som midlertidig manager straks er omme.

- Hva er forskjellen på Ljungberg og Arteta annet enn at Arteta har jobbet under Pep i Manchester City? Det betyr ikke at Arteta er bedre kvalifisert, og at Arsenal plutselig kommer til å spille som Manchester City, mener Merson.

Han påpeker også at det er en stor forskjell på å være førstelagstrener og manager. Arteta har jobbet som førstnevnte i City, men har fortsatt til gode å prøve seg som manager.

Nå kan kan bli kastet rett til ulvene i en storklubb som Arsenal.

- Jeg har ingenting imot Arteta, han var en topp spiller og er en topp fyr. For en trener i hans posisjon, burde han ikke ta jobben. Til syvende og sist handler det å gå inn som manager om timing.

VETERAN: Mikel Arteta spilte over 100 kamper for Arsenal. Her flankert av Santi Cazorla og Alexis Sanchez. Foto: (John Walton/Pa Photos)

Skal ha møtt Arsenal-representanter

Daily Mail skrev mandag kveld at Arteta skulle i møte med Arsenals direktør Josh Kroenke, etter at han tok imot to av klubbens representanter i sitt eget hus i Manchester søndag kveld.

City skal ha krav på en kompensasjon om Arteta får jobben på Emirates Stadium, men Daily Mail hevdet mandag at Manchester City skal være både rasende og forbauset over at Arsenal ikke tok kontakt vedrørende spanjolen tidligere.

Det er Josh Kroenke som skal ha siste ord i saken, og at det er han som bestemmer om Arteta er skikket til å ta over klubben eller ikke.

Pep Guardiola fikk tirsdag spørsmål om sin assistent, og bekreftet at hans landsmann er i samtaler med Arsenal.

- Vi var smarte som snappet ham opp, og han er ønsket av andre klubber. Han er en utrolig person, en god trener med god arbeidsmoral, og det er derfor han er del av vårt lag. Nå snakker han med Arsenal, så jeg vet ikke hva som vil skje videre, sa Guardiola som la til at Arteta selv skal ha vært åpen om både samtalene og interessen fra Arsenal.

- Han har vært utrolig åpen og ærlig med meg, sa han.