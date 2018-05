Engelsk fotball vurderer å slutte med kampprogrammer

Internett er i ferd med å innhente fotballprogrammer solgt utenfor stadion før kamp.

Flere klubber i den engelske ligaen ønsker å kutte ut kampprogram som trykksak, melder BBC.

Nå skal The Football League (de tre divisjonene under Premier League) stemme over saken.

Det kan gå mot at obligatoriske papirprogrammer fases ut. Stadig dårligere salg og dyrere produksjon bekymrer fotballklubbene.

Det skal uansett lages programblader før store kamper, som ligacupfinalen og opprykksomspill.

Kampprogrammer kan være god business. Det er ikke uvanlig at folk hoster opp femsifret beløp for å sikre seg programmer fra spesielle kamper i fotballhistorien.

I 2014 tok det helt av da programmet fra FA-cupfinalen mellom Tottenham og Sheffield i 1901 kom for salg på en auksjon. Prisen ble 19.000 pund (over 210.000 norske kroner).

(©NTB)

Mest sett siste uken