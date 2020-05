Engelsk fotballpresident varsler tomme tribuner i lang tid

Premier League-fansen har ingen grunn til å gjøre seg forhåpninger om snarlig å kunne returnere til tribunene.

Toppsjefen i det engelske fotballforbundet, fotballpresident Greg Clarke, har lansert sine tanker rundt framtiden i et brev sendt til eget styre. Der er han ikke på noen måte optimistisk med tanke på å kunne avvikle kamper med tilskuere.

«Det er vanskelig å se for seg at fansen, som er selve blodet til idretten, vil kunne komme og se kamper med det første», skriver Clarke.

Viruskrisen har satt fotballen i England på pause siden tidlig i mars. Nå jobbes det på spreng fra alle hold med å spikre et opplegg som kan tillate at inneværende sesong spilles ferdig.

«Prosjekt Restart» handler om å gjennomføre de 92 kampene som gjenstår, men for tomme tribuner. Muligheten for at hele 2020-21-sesongen blir spilt bak lukkede dører er også nevnt.

«Realiteten er at vi rett og slett ikke vet hvordan dette blir», mener fotballpresident Clarke.

«Men med retningslinjer rundt sosial distansering på plass i en tid framover, kommer vi til å oppleve substansielle endringer på hele fotballens økosystem», tilføyer han.

