Engelsk landslagsspiller utestengt i ti uker for brudd på bettingregler

England-profilen Kieran Trippier er utelukket fra all fotball i ti uker etter brudd på FAs spillregler. Han er også bøtelagt med 825.000 kroner.

Trippier må sone straffen selv om høyrebacken til daglig spiller for spanske Atlético Madrid i La Liga. Englands fotballforbund (FA) opplyser at utestengelsen er verdensomspennende.

Regelbruddene som Tripper er suspendert for, skjedde i juli i fjor. Det var for øvrig samme måned han forlot Tottenham til fordel for Atlético.

Forsvarsspilleren var til avhør hos en uavhengig høringsgruppe nedsatt av FA. Der benektet han de sju regelbruddene han var anklaget for. Etterpå ble han frikjent for tre av punktene.

Trippers utestengelse gjelder i ti uker fra 23. desember.

30-åringen har spilt 25 kamper for England. Hans ene landslagsscoring kom i semifinaletapet for Kroatia i 2018-VM.

(©NTB)

