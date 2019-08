Engelsk media: - Manchester United og Leicester enige om overgang for Harry Maguire

Skal knuse overgangsrekorden for en forsvarsspiller.

Saken oppdateres

Overgangssagaen rundt Harry Maguire ser ut til å være over. Et samlet britisk pressekorps melder at Manchester United og Leicester er enige om en overgang for den engelske landslagsstopperen.

Overgangen, skal, ifølge flere, ligge på 85 millioner pund. Det betyr at Maguire, med god margin, blir den dyreste midtstopperen i verden.

Tidligere er det nemlig Liverpool som hadde verdensrekorden da de betalte 75 millioner pund for å signere nederlandske Virgil van Dijk fra Southampton i januar 2018.

Maguire har i lang tid blitt koblet med en overgang til Manchester United, og denne sommeren har Ole Gunnar Solskjærs klubb fått et bud avslått på den høyreiste stopperen.

Fredag skal klubbene endelig ha kommet til enighet rundt overgangen for Leicester stopperkjempe. Det skal i første omgang ha dreiet seg om hvor mye United må betale nå, og hvor mye som er i eventuelle bonuser.

The Telegraph er blant avisene som var først ute med nyheten, men Manchester Evening News, The Mirror, BBC og Daily Mail har i tur og orden også rapportert at overgangen nå er et faktum.

The Telegraph melder at overgangen skal være verdt smått svimlende 85 millioner pund. Manchester Evening News skriver at stopperen ankommer Manchester lørdag for å gjennomføre sin medisinske sjekk med klubben.

Skulle overgangen gå igjennom, så vil Harry Maguire bli den 11. dyreste fotballspilleren gjennom historien. Det er fortsatt et steg opp til Neymar, som kostet Paris Saint-Germain 222 millioner euro.

Paul Pogba vil også forbli den dyreste spilleren i Manchester Uniteds historie da han skal ha kostet 89 millioner pund, da United valgte å hente ham fra Juventus sommeren 2016.

Signeringen av Maguire vil bli Uniteds tredje denne sommeren. Fra før har de hentet Daniel James fra Swansea og høyrebacken Aaron Wan-Bissaka har tatt turen fra Crystal Palace.