Engelsk spillerforening innkaller til hastemøte om lønnskutt

Det diskuteres lønninger i engelsk fotball under viruskrisen. Foto: Rui Vieira / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Spillerforeningen PFA vil ha et hastemøte med ledelsen for de fire øverste ligaene i engelsk fotball for å diskutere de økonomiske konsekvensene av viruskrisen.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det opplyser spillerforeningen på sine nettsider. «Som med andre bransjer påvirker den pågående viruskrisen økonomien i fotballen i stor grad. Mange klubber har allerede kontaktet spillerne med tanke på lønnskutt», skriver PFA. «For å håndtere denne situasjonen har vi bedt om et hastemøte med Premier League og EFL for å diskutere hvordan vi skal gå videre med dette», heter det videre. Den engelske fotballigaen (EFL) organiserer de tre liganivåene under Premier League. Tirsdag ble Birmingham den første klubben i den engelske mesterskapsserien som ba spillerne gå ned i lønn som følge av virussituasjonen. Engelsk fotball er satt på pause fram til 30. april. Hva som skjer etter det er høyst uklart. (©NTB)

Reklame Nå er det knalltilbud på de populære turstøvlene