Engelsk storavis hevder Solskjær kan få sparken om ikke resultatene bedrer seg

Den engelske avisen Daily Mail skriver at Ole Gunnar Solskjær sin jobb henger i en tynn tråd om Manchester Uniteds svake form fortsetter.

Det kommer frem i avisens seneste oppslag sent lørdag kveld. De hevder å vite at Manchester United vil vurdere å gi Solskjær sparken om ikke resultatene forbedrer seg denne sesongen.

Daily Mail skriver at United har «investert stort i prosjektet til Solskjær og at de helt klart ønsker at nordmannen skal lykkes og klare å snu ting rundt».

Allikevel henviser avisen til sikre kilder som er sitert på et såkalt «Kenny Dalglish-scenario».

Har sett seg ut etterfølger

Liverpool ansatte som kjent klubblegende og tidligere spiller Kenny Dalglish som manager i klubben i 2011. Skotten, ansett som kanskje den største legenden i klubbens historie, holdt kun i overkant av ett år i jobben som manager på Anfield og fikk sparken i mai 2012.

Det banet igjen vei for Brendan Rodgers og senere Jürgen Klopp som har tatt Merseyside-klubben til nye høyder.

Manchester United på sin side kan stå ovenfor et lignende scenario med Solskjær i rollen som manager. Nordmannen har ikke lyktes med å få sving på laget etter en meget god start i jobben.

Laget ligger på 5.plass i Premier League, seks poeng bak Chelsea på den siste Champions League-plassen.

Mange United-supportere mener klubben nådde et nytt bunnpunkt med 0-2-tapet hjemme for Burnley i siste Premier League-kamp.

Det har fått spekulasjonene til å tilta i styrke om Solskjær sin videre fremtid i klubben. Senest torsdag meldte Sky Sports at styret i klubben fortsatt har full støtte til Solskjær, og at det ikke foreligger noen planer om å kvitte seg med nordmannen. Til tross for at klubben opplever den dårligste poengfangsten i ligaen på over 30 år.

Kun få dager senere melder altså Daily Mail at de sitter på informasjon som ikke er fullt så lystig å lesing for Solskjær.

- Solskjær kan få sparken hvis resultatene ikke bedrer seg, hevder avisen.

Ifølge avisen skal Englands landslagssjef Gareth Southgate være mannen som kan erstatte Solskjær som manager.

United-sjef Ed Woodward skal være imponert over hvordan England har utviklet seg under Southgates ledelse. Landslagssjefen kan være aktuell for jobben etter sommerens EM-sluttspill.

NY SJEF? Gareth Southgate skal være et navn som vurderes som en mulig etterfølger til Ole Gunnar Solskjær i Manchester United. Foto: Owen Humphreys (Pa Photos)

- Vi trenger forsterkninger

Solskjær selv er opptatt med å forberede laget på de kommende kampene som ligger foran dem. Nordmannen har også vært klar på at de trenger forsterkninger.

– Jeg er ansvarlig for det som skjer på banen. Vi ser etter forsterkninger. Vi trenger å forsterke, sa Solskjær ifølge Sky Sports rett før helgen.

Presset skal uansett øke på Solskjær etter at laget har tapt tre av de siste fire kampene i ligaen. Samtidig øker misnøyen blant lagets supportere.

Kritikken er spesielt rettet mot Glazer-familien som eier Manchester United, i tillegg til Ed Woodward.

Søndag tar Manchester United turen til Tranmere for å spille FA-cupkamp.

Avspark er klokken 16.00. Kampen kan du følge direkte i vårt livesenter.