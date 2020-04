Engelsk superliga kvinner kan bli ferdigspilt på ett sted

Den engelske fotballsesongen for kvinner kan bli ferdigspilt med samtlige kamper på Englands fotballforbunds anlegg i Burton, ifølge BBC.

Chelsea, med den norske landslagstrioen Maren Mjelde, Guro Reiten og Maria Thorisdottir, ligger best an i kampen om å bli seriemester. Klubben jager trippeltriumf etter å ha vunnet ligacupen og tatt seg til kvartfinale i FA-cupen før sesongen ble avbrutt.

– Vi er en tidlig fase av vurderingene av hva vi kan gjøre når det er trygt å gjenoppta sesongen, men vi vurderer å spille på nøytral bane. Vi er regelmessig i kontakt med alle klubbene, og alle de involvertes helse og sikkerhet er vår første prioritet, sier en talsperson for fotballforbundet (FA) til BBC.

Det står igjen 45 kamper i superligaen, og en av planene skal være å spille dem alle på St. George's Park, engelsk fotballs nasjonale treningssenter i Burton-upon-Trent.

Må gjøre som mennene

Tidligste startdato for kampene skal være helgen 6.-7. juni, men det avhenger av at lagene kan gjenoppta full trening siste uke i mai. Dette alternativet skal ha blitt lagt fram for klubbene i en videokonferanse torsdag. Et annet alternativ er å avslutte sesongen og annullere alle spilte kamper.

Chelsea-trener Emma Hayes er sterk tilhenger av å spille sesongen ferdig.

– Vi er en profesjonell idrett, og jeg synes vi skal gjøre det samme som de gjør med mennenes eliteserie. Om de spiller ferdig så bør vi gjøre det også, sier hun til BBC.

Lang pause

I superligaen er det ikke spilt en kamp siden 23. februar, ettersom det var landslagspause rett før viruspandemien stoppet all fotball. Chelsea er ett poeng bak Manchester City, men med en kamp mindre spilt.

Planen som er skissert skal bety at lagene spiller to kamper i uka i seks uker fra 6.-7. juni. Da kan sesongen være ferdigspilt tredje helg i juli. I det regnestykket er det også rom for avslutning av FA-cupen.

Det er FA som arrangerer superligaen for kvinner.

