Engelske medier: Sanchez med solid sluttpakke i Manchester United

Chilenerens avskjed med Old Trafford ble av det lukrative slaget, ifølge flere engelske aviser.

Torsdag kom omsider bekreftelsen på at Alexis Sanchez er ferdig i Manchester United.

31-åringen har den siste tiden vært utlånt til Inter, og fra neste sesong vil han også være et permanent tilskudd i Milano-klubben.

Manchester United har i lengre tid forsøkt å kvitte seg med kantspilleren, som satt på en gullkantet avtale på Old Trafford.

Han hadde i utgangspunktet nærmere to år igjen av kontrakten med United, noe som totalt ville sørget for at han hadde fått 50 millioner pund.

SKILLER LAG: Alexis Sánchez ble ingen stor suksess for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Foto: Oli Scarff (AFP)

- Nærmere 100 millioner i sluttpakke

Avskjeden med Premier League og Old Trafford sørger imidlertid likevel for at Sanchez fornøyd kan sjekke bankkontoen, for Daily Mail skriver nå at Manchester United har gitt 31-åringen ni millioner pund, nærmere 106 millioner kroner, som en del av overgangen til Italia.

Også The Guardian skriver om sluttpakken, men avisen hevder summen er på 7,5 millioner pund.

Det er likevel langt mindre enn hva United måtte betalt om Sanchez satt ut kontrakten, hvor han tjente opp mot mot 400.000 pund i uka.

Det gjorde ham til den best betalte spilleren i Premier League, men den tidligere Barcelona- og Arsenal-stjernen skal ha vært desperat etter å bli værende i Italia etter å ha blitt plassert i fryseboksen i United, og overgangen gjør at Ole Gunnar Solskjær har kvittet seg med en stor lønnspost.

- Ønsker ham alt det beste

Overgangen gjør at Sanchez nå er klarert for Europa League-spill for Inter, og kan komme til å møte sin tidligere arbeidsgiver om begge klubbene går til finalen i Köln 21. august.

Sánchez kom til United i januar 2018, men slo ikke til som forventet i Premier League-klubben. Den siste sesongen har han vært lånt ut til Inter, der han har spilt 29 kamper og scoret fire mål.

– Alexis har hatt en bra tid der, og han er en god spiller. Vi ønsker ham alt det beste, sa United-manager Ole Gunnar Solskjær da han onsdag kveld kommenterte den forestående overgangen.