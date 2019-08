Engen bundesligadebuterte i Wolfsburg-seier

Ingrid Syrstad Engen debuterte for Wolfsburg i 1-0-seieren over Sand i serieåpningen søndag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Ingrid Syrstad Engen fikk sin bundesligadebut da hun ble byttet inn for Wolfsburg midt i 2. omgang under 1-0-seieren over Sand i den tyske serieåpningen søndag.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Engen kom til klubben fra LSK Kvinner i sommer. Hun ble byttet inn for den danske stjernespissen Pernille Harder i det 66. minutt. Det var Harder som scoret kampens eneste mål da hun i det 48. minutt utnyttet et straffespark hjemmelaget fikk da Dominique Janssen ble felt. Den norske debutanten var med på å trygge de tre poengene. Kristine Minde ble derimot sittende på benken gjennom hele kampen. Caroline Graham Hansen forlot Wolfsburg etter fjorårssesongen. Hun forbereder seg til sesongstart med sin nye klubb Barcelona. (©NTB)