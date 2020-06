Engen kom inn og scoret da Wolfsburg knuste Leverkusen

Ingrid Syrstad Engen og Kristine Minde kom inn fra benken da Wolfsburg avsluttet sesongen mot Bayer Leverkusen. Engen scoret og Minde assisterte i 5-0-seieren.

Seriegullet var allerede sikret for Wolfsburg før den siste seriekampen søndag. Der sto det 3-0 til topplaget til pause.

Engen og Minde kom inn etter 57 minutter, og ni minutter senere scoret Engen sitt tredje mål for sesongen.

Målet kom etter at Minde slo inn et frispark fra høyre. Ballen traff beinet til Engen, før den gikk via målvakten og i mål.

Danske Pernille Harder fastsatte sluttresultatet til 5-0 12 minutter før slutt.

Wolfsburg endte til slutt åtte poeng foran Bayern München. De grønnkledde endte med 62 poeng på 22 kamper - 20 seirer og to uavgjorte.

