England brøt reglene under New Zealands haka

Det engelske rugbylandslaget brøt «kulturelt ritual-protokollen» i semifinalen i VM.

Hakaen er en tradisjonell, seremoniell dans, som New Zealands rugbylandslag har praktisert før kamper i over 100 år.

En egen «kulturelt ritual-protokoll» skal sørge for at tradisjonen blir ivaretatt og forbyr motstanderens spillere å gå over midtstreken når dansen gjennomføres.

Den regelen brøt de engelske spillerne før semfinalekampen, som England vant 19-7 i Rugby-VM i Japan denne helgen.

De engelske spillerne dannet en V-formasjon, der kaptein Owen Farrell stod smilende i midten, mens spillerne ytterst på flankene stod nesten helt borte hos New Zealand-spillerne.

Etter kampen innrømmet England-spilleren Mako Vunipola at det var trener Eddie Jones som la planen om V-formasjonen for å irritere motstanderen.

New Zealand Aaron Smith fortalte også etter kampen at Farrell smilte og blunket til ham.

- Vi gjør ikke dette for å skremme dem. Vi gjør det for å representere folket vårt, for å representere New Zealand. All Blacks har gjort dette i 110 år. Jeg så på fyren rett foran meg, og det var Owen Farrell. Han blunket til meg en del ganger, fortalte Smith ifølge Daily Mail.

Farrell er klar på at den mentale kampen starter allerede ved hakaen, og at Englands lag ikke var interessert i å stå på en rett linje og se på, passive.

- Vi visste at vi måtte være innenfor en viss radius. Vi ville ikke bare stå der og la dem komme mot oss. Vi ville holde en respektfull distanse, men vi ville ikke stå på en rett linje, sa Farrell.

KRYSSET MIDTSTREKEN: Flere av de engelske spillerne krysset midtstreken mens New Zealand gjennomførte sin haka. Foto: Behrouz Mehri (AFP)

Joe Marler, Billy Vunipola, Mark Wilson, Elliot Daly, Luke Cowan-Dickie og Ben Youngs gikk imidlertid over på New Zealands banehalvdel, og England står dermed i fare for å bli straffet.

Under VM i 2011 ble Frankrike bøtelagt med 2500 pund etter å ha lenket sammen armene og marsjert mot New Zealand-spillerne, mens de gjennomførte hakaen før finalen.

England møter Sør-Afrika i VM-finalen lørdag 2. november.