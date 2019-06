England farligst fra kant – ny tøff utfordring for Norges venstreside

Martin Sjögren har forberedt spillerne på hva som venter i VM-kvartfinalen i fotball mot England. Venstresiden i Norges lag får igjen hendene fulle defensivt.

– England angriper som Australia mye på kantene, og da særlig på sin høyreside. De er veldig sterke på den siden, særlig med høyreback Lucy Bronze, sier han til NTB.

Altså kan det igjen bli en travel kveld for Norges venstreback Kristine Minde.

– Venstresiden vår har hatt sine utfordringer. Vi har møtt veldig sterke høyresider i egentlig alle lagene, men om vi fortsetter å spille som vi har gjort så har vi gode muligheter til å forsvare oss, sier Sjögren.

Skarpe spillere

Det var særlig nigerianske Francisca Ordega i åpningskampen og franske Kadidiatou Diani i den neste som satte Norges venstreside på prøver. Australske Hayley Raso var også en skarp høyrekant, men i den kampen jobbet Guro Reiten mer defensivt i midtbanefireren og hjalp til å tette igjen. Det må hun nok gjøre også torsdag.

– Selv om England-spiss Ellen White har scoret etter gjennombrudd sentralt er det mye på kant det skjer. England er veldig gjennombruddsdyktige der, og ikke så mye sentralt, sier Sjögren.

Han tror England vil spille som laget har gjort tidligere i mesterskapet.

Får det vanskelig

– Jeg har vanskelig å tro at de endrer noe fordi de skal møte Norge. Derimot har de nok studert oss og kommer til å være observante på ting de tror kan bli trusler, samtidig som de sikkert ser svakheter hos oss, akkurat slik vi gjør med dem.

Sjögren har god tro på at Norge vil gjøre en god kamp.

– Om vi får perioder hvor angrepsspillet kommer opp på det høye nivået vi har vist i deler av mesterskapet så kommer England til å få det vanskelig. Men vi må også ha et godt forsvarsspill og frede vårt eget mål, sier han.

– Vi er veldig ydmyke og vet at vi må prestere på vårt høyeste nivå for å kunne gå videre, for nå er det bare ekstremt gode fotballag som er igjen i turneringen.

(©NTB)