England knuste Norges VM-medaljedrøm og OL-håpet

Norges VM-lag nådde ikke sitt ambisiøse medaljemål. Englands sterke høyreside avslørte svakhetene i det norske laget da det ble 3-0-seier i VM-kvartfinalen.

Med tapet er ikke bare medaljedrømmen knust. Norge kommer heller ikke til OL, der laget kunne slått godt fra seg. Bare tre europeiske lag får være med der, og det betyr at fire av årets VM-kvartfinalister må se sommerlekene på TV.

Jill Scott, Ellen White og Lucy Bronze scoret målene som betyr at Phil Nevilles lag reiser videre til semifinale i Lyon, mens neste sluttspill Norges unge og lovende kollektiv kan se fram mot er EM i England i 2021.

Ingrid Hjelmseth reddet i sin siste landskamp straffespark fra Nikita Parris etter at Maria Thorisdottir ble straffet for armbruk. Dermed hindret hun firemålstap.

– Det er kjipt å tape. Og det er rart at det er over. Jeg føler egentlig at vi kunne ha vært bedre i dag, men England var dessverre friskere og orket mer. Og de vant fortjent til slutt, sa Norge-stjernen Caroline Graham Hansen til TV 2.

Sjanser

Norge kom under rett etter avspark og greide aldri å reise seg helt etter den smellen. Laget kjempet tappert og skapte i begynnelsen av 2. omgang noen store sjanser til å redusere Englands tomålsledelse, men Bronzes kanon i nettaket punkterte kampen for godt.

– Det blir tøffe forutsetninger når 2-0 kommer kort før pause. Så får vi to store muligheter med én gang i andre omgang. Vi måtte ha satt en av dem for å ha en skikkelig mulighet, sa landslagssjef Martin Sjögren.

På sidelinjen applauderte Neville entusiastisk, på tribunen i Le Havre koste hans tidligere klubbkamerat David Beckham seg.

Norge ga aldri opp, og Lisa-Marie Utland og Isabell Herlovsen hadde gigantsjanser til å score et trøstemål, men kampen var tapt for det norske laget som med samhold, humør og godt spill har sjarmert mange under VM-ukene.

Herjet på kant

Norge visste at høyresiden var Englands farligste angrepsvåpen, men trodde nok ikke at Lucy Bronze og Nikita Parris skulle herje så mye som de gjorde helt fra start.

Det var spilt bare to minutter da høyreback Bronze fikk masse rom og raidet til dødlinjen. Hun slo ballen skrått ut i feltet. White bommet regelrett på den, men bak henne dukket Scott opp, og hun skjøt i mål via stolpen.

England møtte Norge med et aggressivt press som førte til mange ballerobringer, og de angrep hurtig på kantene. Det ble stadig veldig farlig. De gangene Norge greide å ta av presset og komme seg inn på motstanders banehalvdel åpnet det seg store rom å angripe i, men laget greide ikke å utnytte det.

Caroline Graham Hansen viste i glimt hva hun kan, men ble tatt hardt og lyktes i likhet med lagvenninnene ikke i de avgjørende øyeblikkene. Situasjonene som kunne blitt store norske sjanser forsvant med dårlige valg eller dårlige berøringer.

Ingen straffe

Etter en drøy halvtime kunne Norge likevel fått straffespark da Guro Reiten på en to-mot-en-kontring valgte å skyte i stedet for å spille til en helt fri Karina Sævik. Ballen traff hånden til Demi Stokes, men VAR ble ikke koblet inn.

England fikk alle de største sjansene. I det 21. minutt vendte Parris bort Kristine Minde og skjøt fra god posisjon, men over. Åtte minutter senere kom White til avslutning i omtrent samme posisjon, men ballen smalt i lengste stolpe.

Martin Sjögren lot Sævik og Reiten bytte side for å styrke laget defensivt på venstresiden, men det hjalp ikke. I det 40. minutt ble kampen punktert da Norge igjen ble overspilt på den siden. Minde gikk ut for å støte på Bronze, som spilte Parris fram bak ryggen hennes. Høyrekanten serverte White åpent mål, og dermed sto det 2-0.

Graham Hansen hadde en kjempesjanse til å skape ny spenning da Herlovsen nikket henne gjennom rett etter pause, men Houghton kom mellom. Da Beth Mead rullet et frispark til Bronze, som knallet ballen i mål da de norske var sene med å støte, var det over.

