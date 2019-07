England sikret VM-tittelen i cricket

England tok sin første VM-tittel i cricket på hjemmebane i London.

Det var knyttet store forventninger til søndagens VM-finale i cricket på ærverdige Lord's Cricket Ground i London. Hjemmenasjonen England spilte sin første VM-finale i verdensidretten cricket siden 1992, mens New Zealand skulle kjempe om tittelen for andre VM på rad. «The Black Caps» tapte finalen mot Australia for fire år siden

ÆRVERDIG: Finalen ble spilt på Lord's Cricket Ground i London. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Finalen skulle bli en spennende affære mellom to land som aldri tidligere har vunnet VM i cricket. Og det var hjemmenasjonen England som til slutt kunne slippe jubelen løs.

England sikret til slutt seieren på dramatisk vis etter at begge lag hadde nådd 241 og kampen måtte avgjøres gjennom en såkalt «super over», der hvert lag får seks ekstra forsøk, cricketens svar på en straffekonkurranse.

VILLE JUBELSCENER: De engelske spilleren feirer at seieren er sikret. Foto: Peter Cziborra (Reuters)

Stor interesse

I Londons gater ble det feiret etter den etterlengtede VM-triumfen og kampen ble vist på storskjermer i sentrum av den engelske hovedstaden.

Trafalgar Square var fylt til randen for å følge de engelske spillerne sikre tittelen.

De engelske spillerne hadde vanskelig for å sette ord på seieren og jubelscenene var mange og euforiske på legendariske Lord's. Englands Jos Buttler gjorde et forsøk på å sette ord på triumfen.

- Helt utrolig! Det er vanskelig å beskrive dette, sa Buttler til i et intervju på indre bane etter kampen, idet han ble overfalt og kysset på kinnet av en lagkamerat.

LØFTET POKALEN: England løfter trofeet som bevis på at de er verdensmestere. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Samtidig sang hjemmefansen de velkjente strofene «it's coming home, it's coming home» der fotball var erstattet med cricket for anledningen, fra The Lighting Seeds etterhvert så berømte «Three Lions»-sang.

Stormet banen

Finalen vil også bli husket for andre ting enn kun de sportslige prestasjonene og resultatene. Underveis i kampen ble banen stormet av Elena Vulitsky, moren til den kjente banestormeren Vitaly Zdorovetskiy.

Svigermoren til Kinsey Wolanski som stormet banen under Champions League-finalen mellom Liverpoiol og Tottenham lyktes altså i å ta seg ut på banen på samme måte som sin sønn og svigerdatter har gjort det før henne.

Situasjonen fikk stor oppmerksomhet i sosiale medier underveis i kampen og forstyrret spillet en kort periode før de kom igang igjen.