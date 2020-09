England-spiller beskyldes for juks

Da England berget uavgjort mot Island lørdag kveld, kunne det se ut som Jamie Ward-Prowse saboterte det islandske straffesparket på overtid.

- Det er juks. Jeg liker ikke å se det. Det er ikke lov, sa den tidligere fotballstjernen Roy Keane fra sin nåværende rolle som TV-ekspert.

England hadde tatt ledelsen med en iskald straffescoring fra Raheem Sterling da kampuret viste 90 minutter. På overtid fikk Island en straffe, som tidligere Viking-helt Birkir Bjarnason blåste over mål.

TV-bildene viste imidlertid at Ward-Prowse tilsynelatende tråkket opp området rundt krittmerket slik at Bjarnason skulle skli.

Tidligere Arsenal-stjerne Ian Wright likte derimot det han så.

- Jeg bryr meg ikke om at en England-spiller gjør det. Det er kanskje juks, men det skjer i en konkurranse og vi får noe ut av det, så da skal jeg ikke klage, sa Wright.

- Det er det jeg liker ved Ward-Prowse - at han har de greiene der ved seg. Han har litt djevel i seg, sa Wright.

En hoderystende Keane satt tilsynelatende sjokkert og hørte på hva den tidligere Arsenal-spissen sa.

- Det er juks. Jeg er overrasket over deg, sa Keane.

Iren kom også med litt kritikk av Bjarnason, som bommet på straffesparket.

- Vi så det før kampen, og derfor hadde jeg heller ikke noe tro på at han skulle score på straffen. Jeg skjønner at spillere er avslappet noen ganger, men han ser nesten for avslappet ut. Det ser ut som han venter på å gå på do eller på en taxi, sa Keane i kjent stil.