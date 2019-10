England-spillere utsatt for hets: Dommeren kan stoppe kampen

Ga klar beskjed midt under EM-kvalifiseringskampen.

BULGARIA - ENGLAND 0-5 (kampen pågår):

Det var etter en snau halvtimes spill i EM-kvalifiseringskampen mellom Bulgaria og England at dommer Ivan Bebek kalte til seg de to lags kapteiner.

Grunnen skal være at det hadde kommet rasistiske tilrop fra tribunen.

Også ved en senere anledning i første omgang måtte han midlertidig stoppe oppgjøret på grunn av det som utspilte seg på stadion i Sofia.

- Det er bilder vi ikke vil se. Det er 2019. Det er bare trist, sier TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller om det som utspiller seg i Bulgaria mandag kveld.

HETS FRA TRIBUNEN: Flere tilskuere skal ha blitt kastet ut underveis i matchen mellom Bulgaria og England. Foto: Carl Recine (Reuters / NTB scanpix)

Ifølge journalist Mark Ogden skal det være Englands midtstopper Tyrone Mings som skal ha gitt beskjed til dommeren om at det har kommet hets fra tribunen.

Som en følge av dette ble det opplyst på stadion om at kampen vil bli stoppet om denne type hets fra tilskuerne ikke opphører umiddelbart.

- Det ble informert om at dommeren har indikert at dersom det blir flere tilrop av rasistisk karakter, så ville han få spillerne til å gå av banen, sa kommentator Stamsø Møller.

England-trener Gareth Southgate advarte i forkant av landslagspausen at han ville ta laget sitt av banen om de ble utsatt for rasistiske rop fra tribunen.

England leder for øvrig 4-0 i bortekampen mot Bulgaria. Marcus Rashford scoret det frøste for England, mens Ross Barkley har satt in to scoringer. Raheem Sterling nettet det fjerde målet rundt fire minutter på overtid.

I andre omgang handlet også det meste om England, men det skulle drøye før gjestene fikk ballen i mål, etter en rekke svære sjanser.

I det 68. minutt ble Sterling spilt fri av Harry Kane og Manchester City-spilleren kunne sette inn sinn andre for kampen og sitt åttende i EM-kvalifiseringen.