England-stjernen spilte VM-kamp på bursdagen til hennes avdøde mor: - Jeg blir rørt når jeg ser det

Francesca Kirby brøt sammen i gråt og måtte trøstet av manager Phil Neville etter Englands seier mot Argentina i VM. Bildene fikk Maria Thorisdottir til å ta til tårene.

REIMS (Nettavisen): Kirby, som til daglig spiller i Chelsea, spilte 89 minutter i 1-0-seieren mot Argentina, og da dommeren blåste av kampen fikk hun utløp for sine følelser.

Kampdatoen sammenfalt nemlig med bursdagen til hennes mor som gikk bort for 11 år siden som følge av hjerneblødning, skriver Daily Mail. Kirby har tidligere snakket om moren sin hos Players Tribune.

Mens de engelske spillerne samlet seg i en ring etter kampslutt, viser bildene at tidligere Manchester United-helt Phil Neville, nå manager for det engelske kvinnelandslaget, trøster en svært emosjonell Kirby.

De norske landslagsspillerne Maria Thorisdottir og Maren Mjelde kjenner Kirby svært godt ettersom de er lagvenninner i Chelsea.

RØRT: Fran Kirby (i midten) tok til tårene etter seieren mot Argentina. Foto: John Walton (Pa Photos)

Bildene av en gråtende Kirby, som spiller med nummer 14 i den engelske klubben for å hedre moren, gikk inn på også dem.

- Jeg blir rørt når jeg ser det der, sier Thorisdottir når Nettavisen viser henne bildene av en gråtende lagvenninne.

- Hun har en sterk historie som hun faktisk kom ut med nå før VM, og som egentlig ingen har visst noe særlig om. Det er ekstremt tøft av henne å komme ut med hele historien, og jeg trodde egentlig ikke hun skulle gjøre det. Det er sikkert veldig tøft å spille en VM-kamp når hun har sånne tanker i hodet, men jeg synes hun kom veldig godt fra det, sier den norske midtstopperen som sier hun fikk med seg bildene også i går.

- Jeg måtte felle noen tårer, for jeg er veldig følsom, men når du vet bakgrunnen og kjenner henne såpass godt er det vondt å se, forteller hun.

LAGVENNINNE: Maria Thorisdottir kjenner godt til Kirby ettersom de spiller i samme klubb. Her fra en landslagstrening før VM. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Mjelde: - Selvfølgelig tøft

Også Norges landslagskaptein Maren Mjelde kjenner Kirby godt. Hun synes det var tøft å se bildene av en emosjonell lagvenninne fredag.

- Det er selvfølgelig tøft. Det var bursdagen til moren igår, og det er mye følelser. For min egen del vet jeg hvor mye det betyr å ha mamma og pappa på tribunen. Hun har ikke mulighet til det. Hun kan liksom ikke ringe moren, og jeg tror hun kjenner på det, sier hun og påpeker at det ikke bare var Kirby som ble emosjonell etter Englands seier.

Carly Telford, som også spiller i Chelsea, fikk nemlig sjansen mellom stengene i seieren.

Også hun har mistet moren sin til sykdom.

- Hun debuterte på landslaget for år siden, men hadde aldri spilt en VM-kamp. I går var hennes første VM-kamp og hun mistet moren til kreft for et halvt år siden. Det er to sterke historier og to veldige gode lagkamerater jeg har. Det er vondt å se dem knust, men det viser bare hvor mye følelser som er involvert når man er ferdig med en fotballkamp, forteller hun.

KJENNSKAP: Også Maren Mjelde spiller sammen med Kirby i Chelsea. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Skjebnekamp



Mjelde, Thorisdottir og resten av det norske laget har nå forflyttet seg til Reims, hvor siste gruppespillkamp venter.

Seier mot Sør-Korea mandag vil garantere laget plass i åttedelsfinalen som i så fall vil spilles i Nice.

Lørdag hadde Martin Sjögren og hans spillere en treningsøkt i det franske området Bezannes, den nest siste før skjebnekampen som vil avgjøre om laget må reise hjem eller få bli med videre i Frankrike.

- Vi går inn for å vinne hver kamp og Sør-Korea må jo ta poeng, så de kommer til å gå ut i hundre. Vi kan ikke ta lett på det, og ingenting er avklart ennå, sier Thorisdottir som spilte en kjempekamp mot vertsnasjon Frankrike onsdag.

Kampen mot Sør-Korea mandag sendes på TV 2, men kan også følges i vårt livesenter.