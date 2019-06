England vant gruppefinalen mot Japan

Med 2-0-seier over Japan avsluttet England et perfekt gruppespill i VM. Manchester City-spiller Ellen White avgjorde med sine to mål.

White scoret både før og etter pause. Det var nok til å senke japanerne. Dermed står England med ni poeng og 5-1 i målforskjell etter endt gruppespill. Japan kunne blitt nummer én i gruppen med seier onsdag, men måtte se seg slått og blir nummer to. Tidligere i mesterskapet har England slått Skottland 2-1 og Argentina 1-0. Laget ledes av tidligere Manchester United- og Everton-spiller Phil Neville. Det er foreløpig ikke klart hvem som blir Englands motstander i åttedelsfinalen, men de hvitkledde kan bli Norges motstander i kvartfinalen dersom begge lagene gjør jobben i neste runde. I onsdagens andre kamp ble det 3-3 mellom Skottland og Argentina etter en utrolig avslutning på kampen. Da Skottland gikk opp i 3-0 etter 69 minutter, så det ut til å være over, men Argentina kjempet seg tilbake og reddet 3-3 da Maria Bonsegundo scoret på straffespark på overtid. Den siste scoringen var av det kontroversielle slaget. Argentina bommet først, men fikk en ny mulighet fordi Skottland-keeper Lee Alexander sto utenfor streken. Lignende avgjørelser har skapt debatt tidligere i mesterskapet. Gruppespillet i VM avsluttes torsdag. Lørdag begynner cupspillet med blant annet Norge-Australia. (©NTB)