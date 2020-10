Manchester United-kapteinen får passet påskrevet etter sin innsats i kampen mot Danmark.

ENGLAND-DANMARK (0-1) Kampen pågår

Saken oppdateres

England spiller onsdag kveld landskamp mot Danmark hjemme på Wembley. Det ble alt annet en en god opplevelse for Harry Maguire i forsvaret til engelskmennene.

Allerede etter fem minutter pådro Maguire seg et gult kort, men det skulle blir verre. I det halvtimen var passert mistet Manchester United-kapteinen ballen på klumsete vis på midtbanen. Kasper Dolberg snappet ballen og en desperat Maguire felte dansken og pådro seg sitt andre gule kort og ble dermed sendt i dusjen allerede etter 30 minutter.

- Det er klumsete og idiotisk. Det kunne fort ha vært et direkte rødt kort. For en fiasko, skriver den engelske avisen The Guardian om hendelsen.

The Athletic-journalist Oliver Kay var heller ikke nevneverdig imponert over det han fikk se av Maguire.

- Innsatsen er genuint en av de verste jeg har sett i England-drakta. Skremmende dårlig. Han var veldig god i Leicester og var tilstrekkelig for United forrige sesong, men han har vært helt forferdelig så langt denne sesongen. Han ser totalt satt ut av det som skjedde i Mykonos. Han trenger en pause, skriver Kay.

Harry Maguire takler Kasper Dolberg og får se sitt andre gule kort for kvelden. Foto: Nick Potts (AFP)

Kay sikter til hendelsen i august der Maguire ble pågrepet etter et slagsmål på ferie i Hellas. Han ble senere funnet skyldig i grov vold, å ha motsatt seg arrestasjon og gjentatte forsøk på bestikkelser. For det skal han ha blitt dømt til 21 måneder og 10 dagers betinget fengsel.

Maguire ble fjernet fra den engelske landslagstroppen til kampene mot Island og Danmark forrige måned som følge av hendelsen.

Som om ikke det var nok tok Danmark ledelsen etter et straffespark ved Christian Eriksen få minutter senere.

Kyle Walker sparket Thomas Delaney i foten inne i feltet etter dårlig kommunikasjon med keeper Jordan Pickford. I sin landskamp nummer 100 var Christian Eriksen iskald fra ellevemeteren og sendte danskene i føringen.