Englands spørsmålstegn starter VM-kvartfinalen, uendret norsk lag

Englands midtstoppere Steph Houghton og Millie Bright er kampklare og starter VM-kvartfinalen mot Norge, som stiller samme lag som i åttedelsfinalen.

Houghton var tvilsom etter å ha fått en smell i ankelen i åttedelsfinalen mot Kamerun, mens Bright slet med sykdom i oppkjøringen til kvartfinalen. Begge er med fra start på Stade Océane. Det er også høyreback Lucy Bronze, som også skal ha følt seg uvel.

Overraskelsen i Phil Nevilles engelske startoppstilling er at Demi Stokes spiller venstreback i stedet for Alex Greenwood. Ellers er laget det samme som sist.

Det er første gang i VM at Martin Sjögren stiller samme lag i to kamper på rad, men det er akkurat som ventet at han bruker oppstillingen han har benyttet mot alle de sterkeste motstanderne.

Det betyr at Caroline Graham Hansen spiller på topp med Isabell Herlovsen og Karina Sævik på høyre kant. På ni av 11 plasser har samme spiller startet samtlige kamper for Norge.

Lisa-Marie Utland, som har startet to kamper, tar plass på benken for tredje gang.

Hvert av lagene har seks spillere i startoppstillingen som var på banen da England slo Norge 2-1 i VM-åttedelsfinalen for fire år siden. Houghton og Bronze scoret Englands mål den dagen.

Lagene har også to Chelsea-spillere hver: Maren Mjelde og Maria Thorisdottir for Norge, Millie Bright og Fran Kirby for England, som ellers starter med seks Manchester City-spillere.

Norges lag fikk under matchmåltidet overraskende besøk av kronprins Haakon, som ønsket lykke til og lovet å heie fra sidelinjen.

Slik er lagene:

Norge (4-4-2):

1 Ingrid Hjelmseth – 2 Ingrid Moe Wold, 6 Maren Mjelde (kaptein), 3 Maria Thorisdottir, 17 Kristine Minde (x) – 21 Karina Sævik, 8 Vilde Bøe Risa (x), 14 Ingrid Syrstad Engen (x), 16 Guro Reiten – 10 Caroline Graham Hansen, 9 Isabell Herlovsen.

Reserver: 12 Cecilie Fiskerstrand, 23 Oda Bogstad – 4 Stine Hovland, 5 Synne Skinnes Hansen, 7 Elise Thorsnes, 11 Lisa-Marie Utland (x), 13 Therese Sessy Åsland, 15 Amalie Eikeland, 18 Frida Maanum, 19 Cecilie Redisch Kvamme, 22 Emilie Nautnes.

England (4-3-3):

1 Karen Bardsley – 2 Lucy Bronze, 5 Steph Houghton (kaptein), 6 Millie Bright, 12 Demi Stokes – 4 Keira Walsh, 10 Fran Kirby, 8 Jill Scott – 7 Nikita Parris, 18 Ellen White, 11 Toni Duggan.

Reserver: 13 Carly Telford, 21 Mary Earps – 3 Alex Greenwood, 9 Jodie Taylor, 14 Leah Williamson, 15 Abbie McManus, 16 Jade Moore (x), 17 Rachel Daly, 19 Georgia Stanway, 20 Karen Carney, 22 Beth Mead, 23 Lucy Staniforth.

Dommer: Lucila Venegas, Mexico.

x=har gult kort i VM og mister neste kamp ved et nytt.

(©NTB)